Во Франции построят дата-центр с мощностью 500 МВт - 01.06.2026, ПРАЙМ
Во Франции построят дата-центр с мощностью 500 МВт
Во Франции построят дата-центр с мощностью 500 МВт
2026-06-01T23:57+0300
ПАРИЖ, 1 июн - ПРАЙМ. Компании Ardian и Verne построят крупный дата-центр для разработки искусственного интеллекта с мощностью 500 МВт во французском столичном регионе Иль-де-Франс, говорится в совместном заявлении компаний. "Международная частная инвестиционная компания Ardian и входящая в ее портфель компания Verne… объявили на (инвестиционном саммите – ред.) Choose France о своих планах по созданию кампуса цифровой инфраструктуры нового поколения в регионе Иль-де-Франс… Этот центр будет охватывать всю цепочку создания стоимости в сфере искусственного интеллекта - от вычислительных мощностей до промышленных применений, таких как научные исследования, здравоохранение, финансы и энергетика", - говорится в сообщении компаний. Заявленная мощность составляет 500 МВт, а общие инвестиции в проект достигают 5 миллиардов евро. Первоначально ожидается, что дата-центр выйдет на мощность около 200 МВт к 2030 году. При этом, согласно сообщению компаний, реализация такого проекта позволит создать "сотни прямых и косвенных рабочих мест" на всем протяжении его существования от строительства до эксплуатации. В то же время Ardian объявила об инвестициях в размере 3 миллиардов евро в новую энергетическую инфраструктуру Франции, что, согласно сообщению компании, позволит создать в энергосистеме страны 2,5 ГВт мощностей возобновляемой энергии.
23:57 01.06.2026
 
Флаг Франции. Архивное фото
