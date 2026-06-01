Депутат бундестага примет участие в ПМЭФ - 01.06.2026, ПРАЙМ
ПМЭФ-2026
Депутат бундестага примет участие в ПМЭФ
Депутат бундестага примет участие в ПМЭФ
2026-06-01T18:14+0300
2026-06-01T18:19+0300
пмэф-2026
германия
адг
пмэф
санкт-петербург
БЕРЛИН, 1 июн - ПРАЙМ. Депутат бундестага от оппозиционной правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Маркус Фронмайер сообщил, что примет участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). "Вместе с уважаемыми коллегами я принимаю приглашение посетить в этом месяце экономический форум в России. Мы как АдГ выступаем за диалог и представление немецких интересов со всеми возможными торговыми партнерами", - написал Фронмайер в соцсети X. Он отметил, что канцлер ФРГ Фридрих Мерц и вице-канцлер Ларс Клингбайль из идеологических соображений отказываются от дипломатии. В свою очередь АдГ готова снова создать перспективы для получения доступной энергии для граждан и предприятий Германии, добавил Фронмайер. Уже несколько известных представителей ФРГ объявили о своих планах принять участие в ПМЭФ. Об этом сообщили депутат бундестага от АдГ Штеффен Котре и глава отделения АдГ в федеральной земле Саксония Йорг Урбан. Фронмайер ранее подтвердил РИА Новости получение приглашения для участия в форуме. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) пройдет с 3 по 6 июня. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
германия, адг, пмэф, санкт-петербург
ПМЭФ-2026, ГЕРМАНИЯ, АдГ, ПМЭФ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
18:14 01.06.2026 (обновлено: 18:19 01.06.2026)
 
Депутат бундестага примет участие в ПМЭФ

Депутат бундестага от АдГ Маркус Фронмайер примет участие в ПМЭФ-2026

БЕРЛИН, 1 июн - ПРАЙМ. Депутат бундестага от оппозиционной правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Маркус Фронмайер сообщил, что примет участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).
"Вместе с уважаемыми коллегами я принимаю приглашение посетить в этом месяце экономический форум в России. Мы как АдГ выступаем за диалог и представление немецких интересов со всеми возможными торговыми партнерами", - написал Фронмайер в соцсети X.
Он отметил, что канцлер ФРГ Фридрих Мерц и вице-канцлер Ларс Клингбайль из идеологических соображений отказываются от дипломатии. В свою очередь АдГ готова снова создать перспективы для получения доступной энергии для граждан и предприятий Германии, добавил Фронмайер.
Уже несколько известных представителей ФРГ объявили о своих планах принять участие в ПМЭФ. Об этом сообщили депутат бундестага от АдГ Штеффен Котре и глава отделения АдГ в федеральной земле Саксония Йорг Урбан.
Генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев - ПРАЙМ, 1920, 31.05.2026
Дмитриев: немецкие бизнесмены на ПМЭФ показывают пример властям Германии
Вчера, 17:34
Фронмайер ранее подтвердил РИА Новости получение приглашения для участия в форуме.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) пройдет с 3 по 6 июня. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
 
