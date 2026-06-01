Депутат бундестага примет участие в ПМЭФ

2026-06-01T18:14+0300

БЕРЛИН, 1 июн - ПРАЙМ. Депутат бундестага от оппозиционной правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Маркус Фронмайер сообщил, что примет участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). "Вместе с уважаемыми коллегами я принимаю приглашение посетить в этом месяце экономический форум в России. Мы как АдГ выступаем за диалог и представление немецких интересов со всеми возможными торговыми партнерами", - написал Фронмайер в соцсети X. Он отметил, что канцлер ФРГ Фридрих Мерц и вице-канцлер Ларс Клингбайль из идеологических соображений отказываются от дипломатии. В свою очередь АдГ готова снова создать перспективы для получения доступной энергии для граждан и предприятий Германии, добавил Фронмайер. Уже несколько известных представителей ФРГ объявили о своих планах принять участие в ПМЭФ. Об этом сообщили депутат бундестага от АдГ Штеффен Котре и глава отделения АдГ в федеральной земле Саксония Йорг Урбан. Фронмайер ранее подтвердил РИА Новости получение приглашения для участия в форуме. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) пройдет с 3 по 6 июня. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

