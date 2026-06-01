Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В "Руспродсоюзе" оценили влияние ограничения поставок армянских фруктов - 01.06.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260601/frukty-870394178.html
В "Руспродсоюзе" оценили влияние ограничения поставок армянских фруктов
В "Руспродсоюзе" оценили влияние ограничения поставок армянских фруктов - 01.06.2026, ПРАЙМ
В "Руспродсоюзе" оценили влияние ограничения поставок армянских фруктов
Армянские фрукты и косточковые занимают малую долю в российском импорте, поэтому ограничение поставок не окажет заметного воздействия на общий объем, заявил РИА | 01.06.2026, ПРАЙМ
2026-06-01T21:59+0300
2026-06-01T21:59+0300
бизнес
россия
руспродсоюз
армения
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/04/14/869308852_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_3f3c47c358432b1bc9e067c4609ea76e.jpg
МОСКВА, 1 июн - ПРАЙМ. Армянские фрукты и косточковые занимают малую долю в российском импорте, поэтому ограничение поставок не окажет заметного воздействия на общий объем, заявил РИА Новости зампред правления ассоциации "Руспродсоюз" Дмитрий Леонов. Россельхознадзор ранее в понедельник сообщил, что со 2 июня ограничивает ввоз косточковых плодов - вишни, черешни, абрикосов, сливы, персиков, нектаринов - и винограда из Армении. "Армянские фрукты и косточковые составляют малую часть российского импорта, занимая небольшую нишу. Поэтому введение ограничений на их ввоз не окажет заметного воздействия на общий объем поставок", - сказал Леонов. Он добавил, что российский рынок плодоовощной продукции обладает высокой степенью диверсификации, что позволяет быстро адаптироваться к любым изменениям в ассортименте. "Импортеры смогут увеличить поставки из альтернативных стран, поскольку существующие логистические схемы уже оптимизированы для переключения между различными поставщиками", - отметил эксперт. По его словам, альтернативу армянским абрикосам могут представить: Турция, Узбекистан, Таджикистан; винограду: Турция, Узбекистан, Египет, Индия, Китай; вишне: Сербия, Молдова; нектаринам и персикам: Турция, Узбекистан, Азербайджан, Грузия, а черешню можно импортировать из Узбекистана, Азербайджана, Турции, Молдовы.
https://1prime.ru/20260531/armeniya-870361949.html
армения
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/04/14/869308852_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_d08f4bced23c00e42c02b67aba93cf33.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, руспродсоюз, армения
Бизнес, РОССИЯ, Руспродсоюз, АРМЕНИЯ
21:59 01.06.2026
 
В "Руспродсоюзе" оценили влияние ограничения поставок армянских фруктов

Леонов: ограничение на поставку армянских фруктов не окажет заметного воздействия на объем

© РИА Новости . Максим Блинов | Перейти в медиабанкЯщики с абрикосами
Ящики с абрикосами - ПРАЙМ, 1920, 01.06.2026
Ящики с абрикосами. Архивное фото
© РИА Новости . Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 1 июн - ПРАЙМ. Армянские фрукты и косточковые занимают малую долю в российском импорте, поэтому ограничение поставок не окажет заметного воздействия на общий объем, заявил РИА Новости зампред правления ассоциации "Руспродсоюз" Дмитрий Леонов.
Россельхознадзор ранее в понедельник сообщил, что со 2 июня ограничивает ввоз косточковых плодов - вишни, черешни, абрикосов, сливы, персиков, нектаринов - и винограда из Армении.
"Армянские фрукты и косточковые составляют малую часть российского импорта, занимая небольшую нишу. Поэтому введение ограничений на их ввоз не окажет заметного воздействия на общий объем поставок", - сказал Леонов.
Он добавил, что российский рынок плодоовощной продукции обладает высокой степенью диверсификации, что позволяет быстро адаптироваться к любым изменениям в ассортименте.
"Импортеры смогут увеличить поставки из альтернативных стран, поскольку существующие логистические схемы уже оптимизированы для переключения между различными поставщиками", - отметил эксперт.
По его словам, альтернативу армянским абрикосам могут представить: Турция, Узбекистан, Таджикистан; винограду: Турция, Узбекистан, Египет, Индия, Китай; вишне: Сербия, Молдова; нектаринам и персикам: Турция, Узбекистан, Азербайджан, Грузия, а черешню можно импортировать из Узбекистана, Азербайджана, Турции, Молдовы.
Министр энергетики РФ Сергей Цивилев - ПРАЙМ, 1920, 31.05.2026
ВВП Армении растет благодаря энергоресурсам из России, заявил Цивилев
Вчера, 15:09
 
БизнесРОССИЯРуспродсоюзАРМЕНИЯ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала