В "Руспродсоюзе" оценили влияние ограничения поставок армянских фруктов

2026-06-01T21:59+0300

МОСКВА, 1 июн - ПРАЙМ. Армянские фрукты и косточковые занимают малую долю в российском импорте, поэтому ограничение поставок не окажет заметного воздействия на общий объем, заявил РИА Новости зампред правления ассоциации "Руспродсоюз" Дмитрий Леонов. Россельхознадзор ранее в понедельник сообщил, что со 2 июня ограничивает ввоз косточковых плодов - вишни, черешни, абрикосов, сливы, персиков, нектаринов - и винограда из Армении. "Армянские фрукты и косточковые составляют малую часть российского импорта, занимая небольшую нишу. Поэтому введение ограничений на их ввоз не окажет заметного воздействия на общий объем поставок", - сказал Леонов. Он добавил, что российский рынок плодоовощной продукции обладает высокой степенью диверсификации, что позволяет быстро адаптироваться к любым изменениям в ассортименте. "Импортеры смогут увеличить поставки из альтернативных стран, поскольку существующие логистические схемы уже оптимизированы для переключения между различными поставщиками", - отметил эксперт. По его словам, альтернативу армянским абрикосам могут представить: Турция, Узбекистан, Таджикистан; винограду: Турция, Узбекистан, Египет, Индия, Китай; вишне: Сербия, Молдова; нектаринам и персикам: Турция, Узбекистан, Азербайджан, Грузия, а черешню можно импортировать из Узбекистана, Азербайджана, Турции, Молдовы.

