В Германии резко вырос спрос на подержанные электромобили - 01.06.2026, ПРАЙМ
В Германии резко вырос спрос на подержанные электромобили
Спрос на подержанные электромобили в ФРГ значительно вырос в 2026 году из-за роста цен на топливо, связанного с конфликтом вокруг Ирана, сообщил журнал Spiegel... | 01.06.2026, ПРАЙМ
2026-06-01T23:17+0300
бизнес
германия
бизнес, германия
23:17 01.06.2026
 
В Германии резко вырос спрос на подержанные электромобили из-за роста цен на топливо

© Unsplash/Chuttersnap
Электромобиль, зарядка. Архивное фото
БЕРЛИН, 1 июн - ПРАЙМ. Спрос на подержанные электромобили в ФРГ значительно вырос в 2026 году из-за роста цен на топливо, связанного с конфликтом вокруг Ирана, сообщил журнал Spiegel со ссылкой на федеральное ведомство автомобильного транспорта в Германии (KBA).
"Спрос на подержанные электромобили в Германии стремительно растет. Очевидно, это связано с войной в Иране", - говорится в материале.
KBA сообщило, что за первые четыре месяца 2026 года по всей стране было продано почти 120 тысяч подержанных электромобилей. Это почти вдвое больше, чем за аналогичный период 2025 года, и почти втрое больше, чем за первые четыре месяца 2024 года.
Кроме того, Международный совет по чистому транспорту (ICCT) выяснил, что доля электромобилей среди всех подержанных авто с регистрацией в Германии выросла с 3% до 7,7% в период с апреля 2025 года по апрель 2026 года. Рост, пишет журнал, был особенно заметен в начале конфликта вокруг Ирана, когда подскочили цены на топливо.
Однако, как отмечает Spiegel со ссылкой на онлайн-портал по продаже автомобилей mobile.de, резкий рост спроса на электромобили закономерно сократил их предложение на рынке. Данные mobile.de свидетельствуют о том, что количество объявлений о продаже подержанных электромобилей сократилось на 17,6% с марта по апрель 2026 года. Портал также подсчитал, что срок нахождения новых и подержанных электромобилей у дилеров до продажи сократился в среднем на 9,5%.
Spiegel подчеркивает, что расходы водителей электромобилей на зарядку часто вдвое ниже трат владельцев авто с бензиновыми двигателями. Однако этот показатель не универсален и зависит от того, может ли владелец электромобиля зарядиться дома: домашняя зарядка, утверждает журнал, значительно дешевле общественной станции.
Эскалация вокруг Ирана привела к фактической блокировке Ормузского пролива, ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, а также отразилась на уровне экспорта и добычи нефти стран региона. На фоне блокировки пролива в большинстве стран мира наблюдается рост цен на топливо и промышленную продукцию.
