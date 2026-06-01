https://1prime.ru/20260601/germaniya-870395105.html

В Германии резко вырос спрос на подержанные электромобили

В Германии резко вырос спрос на подержанные электромобили - 01.06.2026, ПРАЙМ

В Германии резко вырос спрос на подержанные электромобили

Спрос на подержанные электромобили в ФРГ значительно вырос в 2026 году из-за роста цен на топливо, связанного с конфликтом вокруг Ирана, сообщил журнал Spiegel... | 01.06.2026, ПРАЙМ

2026-06-01T23:17+0300

2026-06-01T23:17+0300

2026-06-01T23:17+0300

бизнес

германия

https://cdnn.1prime.ru/img/84142/56/841425663_0:62:2400:1412_1920x0_80_0_0_e76649f601f375148b7dc971d0db828c.jpg

БЕРЛИН, 1 июн - ПРАЙМ. Спрос на подержанные электромобили в ФРГ значительно вырос в 2026 году из-за роста цен на топливо, связанного с конфликтом вокруг Ирана, сообщил журнал Spiegel со ссылкой на федеральное ведомство автомобильного транспорта в Германии (KBA). "Спрос на подержанные электромобили в Германии стремительно растет. Очевидно, это связано с войной в Иране", - говорится в материале. KBA сообщило, что за первые четыре месяца 2026 года по всей стране было продано почти 120 тысяч подержанных электромобилей. Это почти вдвое больше, чем за аналогичный период 2025 года, и почти втрое больше, чем за первые четыре месяца 2024 года. Кроме того, Международный совет по чистому транспорту (ICCT) выяснил, что доля электромобилей среди всех подержанных авто с регистрацией в Германии выросла с 3% до 7,7% в период с апреля 2025 года по апрель 2026 года. Рост, пишет журнал, был особенно заметен в начале конфликта вокруг Ирана, когда подскочили цены на топливо. Однако, как отмечает Spiegel со ссылкой на онлайн-портал по продаже автомобилей mobile.de, резкий рост спроса на электромобили закономерно сократил их предложение на рынке. Данные mobile.de свидетельствуют о том, что количество объявлений о продаже подержанных электромобилей сократилось на 17,6% с марта по апрель 2026 года. Портал также подсчитал, что срок нахождения новых и подержанных электромобилей у дилеров до продажи сократился в среднем на 9,5%. Spiegel подчеркивает, что расходы водителей электромобилей на зарядку часто вдвое ниже трат владельцев авто с бензиновыми двигателями. Однако этот показатель не универсален и зависит от того, может ли владелец электромобиля зарядиться дома: домашняя зарядка, утверждает журнал, значительно дешевле общественной станции. Эскалация вокруг Ирана привела к фактической блокировке Ормузского пролива, ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, а также отразилась на уровне экспорта и добычи нефти стран региона. На фоне блокировки пролива в большинстве стран мира наблюдается рост цен на топливо и промышленную продукцию.

https://1prime.ru/20260421/volkswagen-869332622.html

германия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, германия