Герой России Болилая лидирует на праймериз ЕР в Подмосковье
2026-06-01T01:37+0300
МОСКВА, 1 июн - ПРАЙМ. Герой РФ, ефрейтор Людмила Болилая лидирует на предварительном голосовании "Единой России" по выборам в Государственную думу в Московской области, следует из предварительных результатов праймериз.
Согласно предварительным результатам праймериз, Болилая набрала более 237 тысяч голосов избирателей на предварительном голосовании "Единой России" по выборам в Госдуму.
В январе 2025 года Болилая, находясь на командном пункте, спасла жизнь солдата, закрыв его своим телом во время ракетно-артиллерийской атаки. За проявленные мужество и отвагу президент РФ Владимир Путин вручил ей медаль "Золотая Звезда" Героя России. Болилая стала первой женщиной, удостоенной этой высокой награды за подвиги в ходе специальной военной операции.
"Единая Россия" провела предварительное голосование, чтобы выбрать кандидатов, которые будут выдвинуты от партии на сентябрьских выборах. Оно прошло онлайн с 25 по 31 мая. Окончательные итоги будут подведены 1 июня.
