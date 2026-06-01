Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Герой России Болилая лидирует на праймериз ЕР в Подмосковье - 01.06.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260601/geroj-870372457.html
Герой России Болилая лидирует на праймериз ЕР в Подмосковье
Герой России Болилая лидирует на праймериз ЕР в Подмосковье - 01.06.2026, ПРАЙМ
Герой России Болилая лидирует на праймериз ЕР в Подмосковье
Герой РФ, ефрейтор Людмила Болилая лидирует на предварительном голосовании "Единой России" по выборам в Государственную думу в Московской области, следует из... | 01.06.2026, ПРАЙМ
2026-06-01T01:37+0300
2026-06-01T01:37+0300
общество
россия
рф
московская область
владимир путин
единая россия
госдума
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/870372457.jpg?1780267032
МОСКВА, 1 июн - ПРАЙМ. Герой РФ, ефрейтор Людмила Болилая лидирует на предварительном голосовании "Единой России" по выборам в Государственную думу в Московской области, следует из предварительных результатов праймериз. Согласно предварительным результатам праймериз, Болилая набрала более 237 тысяч голосов избирателей на предварительном голосовании "Единой России" по выборам в Госдуму. В январе 2025 года Болилая, находясь на командном пункте, спасла жизнь солдата, закрыв его своим телом во время ракетно-артиллерийской атаки. За проявленные мужество и отвагу президент РФ Владимир Путин вручил ей медаль "Золотая Звезда" Героя России. Болилая стала первой женщиной, удостоенной этой высокой награды за подвиги в ходе специальной военной операции. "Единая Россия" провела предварительное голосование, чтобы выбрать кандидатов, которые будут выдвинуты от партии на сентябрьских выборах. Оно прошло онлайн с 25 по 31 мая. Окончательные итоги будут подведены 1 июня.
рф
московская область
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , россия, рф, московская область, владимир путин, единая россия, госдума
Общество , РОССИЯ, РФ, Московская область, Владимир Путин, Единая Россия, Госдума
01:37 01.06.2026
 
Герой России Болилая лидирует на праймериз ЕР в Подмосковье

Герой России Людмила Болилая лидирует на праймериз "Единой России" по выборам в Госдуму

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 1 июн - ПРАЙМ. Герой РФ, ефрейтор Людмила Болилая лидирует на предварительном голосовании "Единой России" по выборам в Государственную думу в Московской области, следует из предварительных результатов праймериз.
Согласно предварительным результатам праймериз, Болилая набрала более 237 тысяч голосов избирателей на предварительном голосовании "Единой России" по выборам в Госдуму.
В январе 2025 года Болилая, находясь на командном пункте, спасла жизнь солдата, закрыв его своим телом во время ракетно-артиллерийской атаки. За проявленные мужество и отвагу президент РФ Владимир Путин вручил ей медаль "Золотая Звезда" Героя России. Болилая стала первой женщиной, удостоенной этой высокой награды за подвиги в ходе специальной военной операции.
"Единая Россия" провела предварительное голосование, чтобы выбрать кандидатов, которые будут выдвинуты от партии на сентябрьских выборах. Оно прошло онлайн с 25 по 31 мая. Окончательные итоги будут подведены 1 июня.
 
ОбществоРОССИЯРФМосковская областьВладимир ПутинЕдиная РоссияГосдума
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала