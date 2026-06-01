В Госдуме предложили ввести социальный налоговый вычет за путевки в лагеря - 01.06.2026, ПРАЙМ
В Госдуме предложили ввести социальный налоговый вычет за путевки в лагеря
2026-06-01T04:22+0300
04:22 01.06.2026
 
В Госдуме предложили ввести социальный налоговый вычет за путевки в лагеря

В Госдуме предложили ввести социальный налоговый вычет за покупку путевок в детские лагеря

МОСКВА, 1 июн - ПРАЙМ. Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия" предложили ввести социальный налоговый вычет за покупку путевок в детские лагеря.
Законопроект о введении такого вычета будет внесен на рассмотрение палаты парламента в понедельник. Документ имеется в распоряжении РИА Новости. Авторами инициативы выступили лидер партии, глава думской фракции Сергей Миронов и депутат парламентской фракции СР Александр Ремезков.
"Законопроектом уточняются основания предоставления социального налогового вычета, включая в него суммы расходов на приобретение путевок в места, осуществляющие организацию детского отдыха", - говорится в пояснительной записке к проекту.
Отмечается, что такой вычет предоставляется при условии, что дети отдыхают в круглосуточных лагерях (сезонных или круглогодичных), а также в палаточных лагерях, которые внесены в региональные реестры организаций детского отдыха.
При этом установленный законодательством предел социального налогового вычета (150 тысяч рублей в течении календарного года) проектом не увеличивается.
Также предусматривается, что указанный вычет налогоплательщики могут получить у своего работодателя.
В беседе с РИА Новости Миронов напомнил, что в настоящее время вычет можно получить с расходов на медицину и образование.
"Максимальная сумма налогового вычета составляет 150 тысяч рублей в год, и будет правильно расширить сферу его применения", - добавил он.
"Справедливая Россия" предлагает вернуть детский кешбек. Кроме этого, государство должно выделить бюджетные средства на оплату проезда в лагеря, и вместе с налоговым вычетом это станет серьезным финансовым подспорьем для семей с детьми", - подытожил лидер партии.
 
