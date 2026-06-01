В Госдуме предложили обязать производителей сообщать об изменении состава
Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) предложил обязать производителей информировать покупателей о существенном изменении состава пищевой продукции,... | 01.06.2026, ПРАЙМ
2026-06-01T05:02+0300
МОСКВА, 1 июн - ПРАЙМ. Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) предложил обязать производителей информировать покупателей о существенном изменении состава пищевой продукции, связанном с удешевлением или заменой базовых ингредиентов.
Соответствующее обращение на имя министра промышленности и торговли РФ Антона Алиханова имеется в распоряжении РИА Новости.
"Прошу рассмотреть возможность внесения изменений в законодательство о защите прав потребителей и технические регламенты, направленные на обязательное информирование граждан о существенном изменении состава пищевой продукции", - сказано в письме.
Как отмечается в обращении, сегодня некоторые производители сохраняют привычную упаковку, дизайн и название товара, но при этом ухудшают его состав: заменяют натуральные ингредиенты более дешевыми аналогами, уменьшают долю ключевого сырья, используют заменители молочного жира и искусственные ароматизаторы, а покупатель продолжает приобретать такой товар, уверенный, что его состав остался прежним.
В письме Чернышов пояснил, что информация о составе формально указывается на упаковке, однако потребитель не может оперативно заметить изменения, особенно если они написаны мелким шрифтом или затеряны среди других ингредиентов, и получается "скрытая шринкфляция качества", когда ухудшается не объем товара, а сам продукт.
Вице-спикер ГД предложил ввести обязательную маркировку для товаров, в которых произошло существенное изменение рецептуры с удешевлением состава или заменой базовых ингредиентов.
Такая маркировка, согласно инициативе, должна размещаться на лицевой стороне упаковки и прямо информировать покупателя об изменениях.
В качестве возможных вариантов формулировок он предложил следующие: "Использованы более дешевые ингредиенты" или "Рецептура изменена для снижения стоимости товара".
Реализация этой меры, по мнению Чернышова, сделает потребительский рынок более прозрачным, укрепит доверие граждан к качеству товаров и создаст для производителей стимул сохранять заявленные свойства продукции, а не скрывать снижение качества за дизайнерскими решениями.
