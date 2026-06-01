Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Госдуме предложили обязать производителей сообщать об изменении состава - 01.06.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260601/gosduma-870374128.html
В Госдуме предложили обязать производителей сообщать об изменении состава
В Госдуме предложили обязать производителей сообщать об изменении состава - 01.06.2026, ПРАЙМ
В Госдуме предложили обязать производителей сообщать об изменении состава
Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) предложил обязать производителей информировать покупателей о существенном изменении состава пищевой продукции,... | 01.06.2026, ПРАЙМ
2026-06-01T05:02+0300
2026-06-01T05:02+0300
бизнес
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/870374128.jpg?1780279330
МОСКВА, 1 июн - ПРАЙМ. Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) предложил обязать производителей информировать покупателей о существенном изменении состава пищевой продукции, связанном с удешевлением или заменой базовых ингредиентов. Соответствующее обращение на имя министра промышленности и торговли РФ Антона Алиханова имеется в распоряжении РИА Новости. "Прошу рассмотреть возможность внесения изменений в законодательство о защите прав потребителей и технические регламенты, направленные на обязательное информирование граждан о существенном изменении состава пищевой продукции", - сказано в письме. Как отмечается в обращении, сегодня некоторые производители сохраняют привычную упаковку, дизайн и название товара, но при этом ухудшают его состав: заменяют натуральные ингредиенты более дешевыми аналогами, уменьшают долю ключевого сырья, используют заменители молочного жира и искусственные ароматизаторы, а покупатель продолжает приобретать такой товар, уверенный, что его состав остался прежним. В письме Чернышов пояснил, что информация о составе формально указывается на упаковке, однако потребитель не может оперативно заметить изменения, особенно если они написаны мелким шрифтом или затеряны среди других ингредиентов, и получается "скрытая шринкфляция качества", когда ухудшается не объем товара, а сам продукт. Вице-спикер ГД предложил ввести обязательную маркировку для товаров, в которых произошло существенное изменение рецептуры с удешевлением состава или заменой базовых ингредиентов. Такая маркировка, согласно инициативе, должна размещаться на лицевой стороне упаковки и прямо информировать покупателя об изменениях. В качестве возможных вариантов формулировок он предложил следующие: "Использованы более дешевые ингредиенты" или "Рецептура изменена для снижения стоимости товара". Реализация этой меры, по мнению Чернышова, сделает потребительский рынок более прозрачным, укрепит доверие граждан к качеству товаров и создаст для производителей стимул сохранять заявленные свойства продукции, а не скрывать снижение качества за дизайнерскими решениями.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес
Бизнес
05:02 01.06.2026
 
В Госдуме предложили обязать производителей сообщать об изменении состава

В Госдуме предложили обязать производителей сообщать о существенном изменении состава

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 1 июн - ПРАЙМ. Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) предложил обязать производителей информировать покупателей о существенном изменении состава пищевой продукции, связанном с удешевлением или заменой базовых ингредиентов.
Соответствующее обращение на имя министра промышленности и торговли РФ Антона Алиханова имеется в распоряжении РИА Новости.
"Прошу рассмотреть возможность внесения изменений в законодательство о защите прав потребителей и технические регламенты, направленные на обязательное информирование граждан о существенном изменении состава пищевой продукции", - сказано в письме.
Как отмечается в обращении, сегодня некоторые производители сохраняют привычную упаковку, дизайн и название товара, но при этом ухудшают его состав: заменяют натуральные ингредиенты более дешевыми аналогами, уменьшают долю ключевого сырья, используют заменители молочного жира и искусственные ароматизаторы, а покупатель продолжает приобретать такой товар, уверенный, что его состав остался прежним.
В письме Чернышов пояснил, что информация о составе формально указывается на упаковке, однако потребитель не может оперативно заметить изменения, особенно если они написаны мелким шрифтом или затеряны среди других ингредиентов, и получается "скрытая шринкфляция качества", когда ухудшается не объем товара, а сам продукт.
Вице-спикер ГД предложил ввести обязательную маркировку для товаров, в которых произошло существенное изменение рецептуры с удешевлением состава или заменой базовых ингредиентов.
Такая маркировка, согласно инициативе, должна размещаться на лицевой стороне упаковки и прямо информировать покупателя об изменениях.
В качестве возможных вариантов формулировок он предложил следующие: "Использованы более дешевые ингредиенты" или "Рецептура изменена для снижения стоимости товара".
Реализация этой меры, по мнению Чернышова, сделает потребительский рынок более прозрачным, укрепит доверие граждан к качеству товаров и создаст для производителей стимул сохранять заявленные свойства продукции, а не скрывать снижение качества за дизайнерскими решениями.
 
Бизнес
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала