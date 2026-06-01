Российская группировка уничтожила 51 пункт управления беспилотниками ВСУ - 01.06.2026, ПРАЙМ
Российская группировка уничтожила 51 пункт управления беспилотниками ВСУ
2026-06-01T06:32+0300
МОСКВА, 1 июн - ПРАЙМ. Российская группировка "Запад" за прошедшие сутки уничтожила 51 пункт управления беспилотниками ВСУ, сообщил начальник пресс-центра этой группировки Иван Бигма. "Вскрыты и уничтожены 51 пункт управления БПЛА, станция спутниковой связи Starlink, 19 наземных робототехнических комплексов", - сказал Бигма. Кроме того, по его словам, расчеты противовоздушной обороны и мобильные огневые группы сбили 37 беспилотников самолетного типа и 88 тяжелых боевых гексакоптеров противника. Офицер пресс-центра группировки "Восток" Михаила Герасимов, в свою очередь, рассказал, что в зоне ответственности этой группировки ВСУ потеряли 29 пунктов управления беспилотной авиацией и 37 БПЛА самолетного типа.
06:32 01.06.2026
 
Российская группировка уничтожила 51 пункт управления беспилотниками ВСУ

Российская группировка "Запад" за сутки уничтожила 51 пункт управления беспилотниками ВСУ

МОСКВА, 1 июн - ПРАЙМ. Российская группировка "Запад" за прошедшие сутки уничтожила 51 пункт управления беспилотниками ВСУ, сообщил начальник пресс-центра этой группировки Иван Бигма.
"Вскрыты и уничтожены 51 пункт управления БПЛА, станция спутниковой связи Starlink, 19 наземных робототехнических комплексов", - сказал Бигма.
Кроме того, по его словам, расчеты противовоздушной обороны и мобильные огневые группы сбили 37 беспилотников самолетного типа и 88 тяжелых боевых гексакоптеров противника.
Офицер пресс-центра группировки "Восток" Михаила Герасимов, в свою очередь, рассказал, что в зоне ответственности этой группировки ВСУ потеряли 29 пунктов управления беспилотной авиацией и 37 БПЛА самолетного типа.
 
