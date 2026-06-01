Цены на газ в Европе ускорили рост - 01.06.2026, ПРАЙМ
Цены на газ в Европе ускорили рост
МОСКВА, 1 июн - ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе на первых торгах лета еще чуть ускорили рост по сравнению с утренней динамикой - до 4%, следует из данных лондонской биржи ICE. Июльские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе распределительного центра, расположенного в Нидерландах) открыли торги у отметки в 560,6 доллара (+1,2%). По состоянию на 9.00 мск показатель составлял 574 доллара (+3,6%), а к 13.37 мск он достигает 576,5 доллара (+4%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня - 554,2 доллара за тысячу кубометров. Средние биржевые цены на газ в Европе за март выросли почти на 60% по сравнению с февралем вследствие обострения конфликта на Ближнем Востоке, впервые с февраля 2023 года превысив 600 долларов за тысячу кубометров, следует из расчетов РИА Новости. В апреле же они снизились на 14%, примерно до 540 долларов за тысячу кубометров. В прошлом месяце же эти котировки некоторое время - с 15 по 20 мая - превышали уровень 600 долларов за тысячу кубометров. Максимум цены газа за время конфликта - 853,7 доллара за тысячу кубометров - был достигнут 19 марта, когда генеральный директор компании Qatar Energy Саад аль-Кааби заявил о повреждении двух из 14 линий производства сжиженного природного газа (СПГ) компании в Катаре. До такой отметки цены не поднимались с начала января 2023 года. Значительно выше цены на газ были в 2021-2022 годах. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых распределительных центров в Европе - с 1996 года. А исторического рекорда в 3892 доллара за тысячу кубометров котировки достигали в начале весны 2022 года.
