Индекс деловой активности в обрабатывающих отраслях России вырос в мае

2026-06-01T10:15+0300

МОСКВА, 1 июн - ПРАЙМ. Индекс деловой активности в обрабатывающих отраслях России в мае вырос до 48,8 пункта с 48,1 пункта в апреле, говорится в сообщении агентства S&P Global. "Сезонно скорректированный индекс деловой активности в производственном секторе России (PMI) S&P Global в мае составил 48,8 по сравнению с 48,1 в апреле. Последние данные свидетельствуют о небольшом ухудшении состояния российского производственного сектора, хотя и самом слабом за три месяца", - говорится в сообщении. Значение индекса выше 50 пунктов указывает на рост экономической активности, ниже - на ее спад. Ранее этот индекс носил название IHS Markit PMI, однако теперь исследовательская организация Markit входит в S&P Global.

