Индекс деловой активности в обрабатывающих отраслях России вырос в мае - 01.06.2026, ПРАЙМ
Индекс деловой активности в обрабатывающих отраслях России вырос в мае
МОСКВА, 1 июн - ПРАЙМ. Индекс деловой активности в обрабатывающих отраслях России в мае вырос до 48,8 пункта с 48,1 пункта в апреле, говорится в сообщении агентства S&amp;P Global. "Сезонно скорректированный индекс деловой активности в производственном секторе России (PMI) S&amp;P Global в мае составил 48,8 по сравнению с 48,1 в апреле. Последние данные свидетельствуют о небольшом ухудшении состояния российского производственного сектора, хотя и самом слабом за три месяца", - говорится в сообщении. Значение индекса выше 50 пунктов указывает на рост экономической активности, ниже - на ее спад. Ранее этот индекс носил название IHS Markit PMI, однако теперь исследовательская организация Markit входит в S&amp;P Global.
МОСКВА, 1 июн - ПРАЙМ. Индекс деловой активности в обрабатывающих отраслях России в мае вырос до 48,8 пункта с 48,1 пункта в апреле, говорится в сообщении агентства S&P Global.
"Сезонно скорректированный индекс деловой активности в производственном секторе России (PMI) S&P Global в мае составил 48,8 по сравнению с 48,1 в апреле. Последние данные свидетельствуют о небольшом ухудшении состояния российского производственного сектора, хотя и самом слабом за три месяца", - говорится в сообщении.
Значение индекса выше 50 пунктов указывает на рост экономической активности, ниже - на ее спад.
Ранее этот индекс носил название IHS Markit PMI, однако теперь исследовательская организация Markit входит в S&P Global.
