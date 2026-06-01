Путин поручил обеспечить бесперебойную работу важнейших сервисов
2026-06-01T10:26+0300
МОСКВА, 1 июн - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил ФСБ и Правительству РФ обеспечить бесперебойную работу важнейших сервисов, включая Госуслуги, в период ограничения интернета. Утвержденный президентом перечень поручений по итогам по итогам совещания с членами Правительства, состоявшегося 23 апреля 2026 года, размещен на сайте Кремля. "Правительству Российской Федерации совместно с ФСБ России обеспечить бесперебойную работу важнейших сервисов, в том числе систем оказания медицинской помощи, федеральной государственной информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)", платежных систем, и доступ граждан к таким сервисам в период ограничения функционирования информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", - говорится в документе. Соответствующий доклад должен быть представлен до 1 июля 2026 года. Ответственные - премьер-министр России Михаил Мишустин, директор ФСБ России Александр Бортников.
Путин поручил ФСБ обеспечить работу важнейших сервисов в период ограничения интернета