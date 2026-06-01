В Кремле прокомментировали расширение белых списков
Поручение Путина об обеспечении доступа к важнейшим сервисам при ограничениях интернета идет в русле продолжения совершенствования белых списков, сообщил... | 01.06.2026, ПРАЙМ
2026-06-01T12:49+0300
МОСКВА, 1 июн - ПРАЙМ. Поручение Путина об обеспечении доступа к важнейшим сервисам при ограничениях интернета идет в русле продолжения совершенствования белых списков, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Ранее президент России Владимир Путин поручил ФСБ и правительству России обеспечить бесперебойную работу важнейших сервисов, включая Госуслуги, медицинские и платежные системы, в период ограничения интернета."Это работа по продолжению совершенствования белых списков. Во-первых, это не догма, а постоянно расширяющийся перечень, в него входят действительно важнейшие ресурсы", - сказал Песков журналистам на просьбу разъяснить поручение президента.Он сообщил, что продолжается работа по совершенствованию белых списков: это постоянно расширяющийся перечень, в который входят важнейшие ресурсы."И вот именно это имеется в виду с тем, чтобы действительно важнейшие сервисы электронные нашли свое место в белых списках, и их работа была гарантирована", - сказал пресс-секретарь президента."Белый список" - перечень онлайн-ресурсов, которые остаются доступными в периоды отключений мобильного интернета по соображениям безопасности. Сейчас он насчитывает более 500 российских сервисов. Среди них - соцсети, интернет-магазины, государственные сайты и другие сервисы.Важное условие попадания в список - расположение всех вычислительных мощностей на территории России. Перечень также пополняется онлайн-ресурсами, предложенными федеральными и региональными органами власти, которые руководствуются их значимостью. Решение о внесении каждого ресурса в "белый список" принимается при условии его соответствия требованиям органов, отвечающих за обеспечение безопасности.
