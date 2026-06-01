Иран расчистил завалы у 50 из 69 входов на 18 подземных базах - 01.06.2026, ПРАЙМ
Иран расчистил завалы у 50 из 69 входов на 18 подземных базах
2026-06-01T00:03+0300
ВАШИНГТОН, 31 мая - ПРАЙМ. Иран расчистил завалы у 50 из 69 входов на 18 подземных базах, пораженных ударами Соединенных Штатов и Израиля, утверждает телеканал CNN со ссылкой на фотографии со спутников. "Как выяснило CNN, Иран уже расчистил 50 из 69 входов в тоннели на 18 подземных ракетных объектах, по которым ранее наносили удары США и Израиль", - говорится на сайте телеканала. По информации CNN, в течение нескольких США и Израиля пытались с помощью ракетных ударов ограничить доступ к иранским подземным объектам, разрушая идущие к ним дороги и обрушивая входы в тоннели. С момента начала действия режима прекращения огня иранские работы по расчистке баз заметно ускорились, утверждает канал. "Спутниковые снимки, изученные CNN, показывают, как Иран с помощью простой техники, бульдозеров и самосвалов, нейтрализует последствия этих дорогостоящих операций (по нанесению ракетных ударов - ред.)", - сообщает телеканал. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно, при этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но Соединенные Штаты начали блокаду иранских портов.
