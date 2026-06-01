Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В ЕС зарегистрировали иск Банка России против Европарламента - 01.06.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260601/isk-870383086.html
В ЕС зарегистрировали иск Банка России против Европарламента
В ЕС зарегистрировали иск Банка России против Европарламента - 01.06.2026, ПРАЙМ
В ЕС зарегистрировали иск Банка России против Европарламента
Общий суд Европейского союза зарегистрировал иск Банка России против Европарламента и Совета ЕС, касающийся механизма финансовой поддержки Украины,... | 01.06.2026, ПРАЙМ
2026-06-01T12:32+0300
2026-06-01T12:32+0300
финансы
банки
украина
ес
банк россии
россия
европарламент
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/13/864688335_0:79:3120:1834_1920x0_80_0_0_f9856a51ea71b5326c5c53e9724a8426.jpg
БРЮССЕЛЬ, 1 июн - ПРАЙМ. Общий суд Европейского союза зарегистрировал иск Банка России против Европарламента и Совета ЕС, касающийся механизма финансовой поддержки Украины, свидетельствуют данные судебной базы суда. В пресс-службе суда ЕС ранее заявили РИА Новости, что иск находится на ранней стадии обработки. При этом в суде пояснили, что информация о новых делах становится публичной только после публикации в официальных базах суда. Дело зарегистрировано под номером T-331/26 "Банк России против Европарламента и Совета ЕС". Согласно карточке дела, иск был подан 22 мая 2026 года и находится на рассмотрении. Ответчиками по делу выступают Европейский парламент и Совет Европейского союза. О регистрации иска ранее не сообщалось официально. Появление дела T-331/26 в судебной базе означает, что иск официально зарегистрирован и принят к рассмотрению Общим судом Европейского союза. На данный момент в открытом доступе опубликованы только номер дела, стороны процесса, дата подачи и язык производства - французский. Предмет иска и требования сторон будут раскрыты позднее после публикации материалов дела. Ранее Банк России сообщил, что оспаривает Регламент ЕС № 2026/467 от 24 февраля 2026 года, который устанавливает механизм финансовой поддержки Украины на 2026–2027 годы.
https://1prime.ru/20260601/euroclear--870381191.html
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/13/864688335_389:0:3120:2048_1920x0_80_0_0_50afeaf9813f04ab82ded9b5363e6bc1.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
финансы, банки, украина, ес, банк россии, россия, европарламент
Финансы, Банки, УКРАИНА, ЕС, Банк России, РОССИЯ, Европарламент
12:32 01.06.2026
 
В ЕС зарегистрировали иск Банка России против Европарламента

Суд ЕС зарегистрировал иск Банка России против Европарламента по вопросу поддержки Украины

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЛоготип Евросоюза на здании штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе
Логотип Евросоюза на здании штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе - ПРАЙМ, 1920, 01.06.2026
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
БРЮССЕЛЬ, 1 июн - ПРАЙМ. Общий суд Европейского союза зарегистрировал иск Банка России против Европарламента и Совета ЕС, касающийся механизма финансовой поддержки Украины, свидетельствуют данные судебной базы суда.
В пресс-службе суда ЕС ранее заявили РИА Новости, что иск находится на ранней стадии обработки. При этом в суде пояснили, что информация о новых делах становится публичной только после публикации в официальных базах суда.
Дело зарегистрировано под номером T-331/26 "Банк России против Европарламента и Совета ЕС". Согласно карточке дела, иск был подан 22 мая 2026 года и находится на рассмотрении. Ответчиками по делу выступают Европейский парламент и Совет Европейского союза.
О регистрации иска ранее не сообщалось официально.
Появление дела T-331/26 в судебной базе означает, что иск официально зарегистрирован и принят к рассмотрению Общим судом Европейского союза.
Флаг ЕС - ПРАЙМ, 1920, 01.06.2026
ЕС ищет способы помочь Euroclear после решения российского суда, пишут СМИ
11:10
На данный момент в открытом доступе опубликованы только номер дела, стороны процесса, дата подачи и язык производства - французский. Предмет иска и требования сторон будут раскрыты позднее после публикации материалов дела.
Ранее Банк России сообщил, что оспаривает Регламент ЕС № 2026/467 от 24 февраля 2026 года, который устанавливает механизм финансовой поддержки Украины на 2026–2027 годы.
 
ФинансыБанкиУКРАИНАЕСБанк РоссииРОССИЯЕвропарламент
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала