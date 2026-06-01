В ЕС зарегистрировали иск Банка России против Европарламента
2026-06-01T12:32+0300
БРЮССЕЛЬ, 1 июн - ПРАЙМ. Общий суд Европейского союза зарегистрировал иск Банка России против Европарламента и Совета ЕС, касающийся механизма финансовой поддержки Украины, свидетельствуют данные судебной базы суда. В пресс-службе суда ЕС ранее заявили РИА Новости, что иск находится на ранней стадии обработки. При этом в суде пояснили, что информация о новых делах становится публичной только после публикации в официальных базах суда. Дело зарегистрировано под номером T-331/26 "Банк России против Европарламента и Совета ЕС". Согласно карточке дела, иск был подан 22 мая 2026 года и находится на рассмотрении. Ответчиками по делу выступают Европейский парламент и Совет Европейского союза. О регистрации иска ранее не сообщалось официально. Появление дела T-331/26 в судебной базе означает, что иск официально зарегистрирован и принят к рассмотрению Общим судом Европейского союза. На данный момент в открытом доступе опубликованы только номер дела, стороны процесса, дата подачи и язык производства - французский. Предмет иска и требования сторон будут раскрыты позднее после публикации материалов дела. Ранее Банк России сообщил, что оспаривает Регламент ЕС № 2026/467 от 24 февраля 2026 года, который устанавливает механизм финансовой поддержки Украины на 2026–2027 годы.
