https://1prime.ru/20260601/isk-870383086.html

В ЕС зарегистрировали иск Банка России против Европарламента

В ЕС зарегистрировали иск Банка России против Европарламента - 01.06.2026, ПРАЙМ

В ЕС зарегистрировали иск Банка России против Европарламента

Общий суд Европейского союза зарегистрировал иск Банка России против Европарламента и Совета ЕС, касающийся механизма финансовой поддержки Украины,... | 01.06.2026, ПРАЙМ

2026-06-01T12:32+0300

2026-06-01T12:32+0300

2026-06-01T12:32+0300

финансы

банки

украина

ес

банк россии

россия

европарламент

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/13/864688335_0:79:3120:1834_1920x0_80_0_0_f9856a51ea71b5326c5c53e9724a8426.jpg

БРЮССЕЛЬ, 1 июн - ПРАЙМ. Общий суд Европейского союза зарегистрировал иск Банка России против Европарламента и Совета ЕС, касающийся механизма финансовой поддержки Украины, свидетельствуют данные судебной базы суда. В пресс-службе суда ЕС ранее заявили РИА Новости, что иск находится на ранней стадии обработки. При этом в суде пояснили, что информация о новых делах становится публичной только после публикации в официальных базах суда. Дело зарегистрировано под номером T-331/26 "Банк России против Европарламента и Совета ЕС". Согласно карточке дела, иск был подан 22 мая 2026 года и находится на рассмотрении. Ответчиками по делу выступают Европейский парламент и Совет Европейского союза. О регистрации иска ранее не сообщалось официально. Появление дела T-331/26 в судебной базе означает, что иск официально зарегистрирован и принят к рассмотрению Общим судом Европейского союза. На данный момент в открытом доступе опубликованы только номер дела, стороны процесса, дата подачи и язык производства - французский. Предмет иска и требования сторон будут раскрыты позднее после публикации материалов дела. Ранее Банк России сообщил, что оспаривает Регламент ЕС № 2026/467 от 24 февраля 2026 года, который устанавливает механизм финансовой поддержки Украины на 2026–2027 годы.

https://1prime.ru/20260601/euroclear--870381191.html

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, банки, украина, ес, банк россии, россия, европарламент