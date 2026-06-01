На Камчатке открылся речной лов тихоокеанских лососей
На Камчатке открылся речной лов тихоокеанских лососей
2026-06-01T05:53+0300
2026-06-01T05:58+0300
экономика
россия
промышленность
камчатский край
камчатка
дальний восток
П.-КАМЧАТСКИЙ, 1 июн – РИА Новости. Речной лов тихоокеанских лососей открылся в Усть-Камчатском районе с 1 июня, всего в крае прогнозируют выловить 117,4 тысячи тонн рыбы, сообщает правительство Камчатского края. "Комиссией по регулированию добычи анадромных видов рыб в Камчатском крае приняты решения об организации промысла и определены сроки его поэтапного открытия. С 1 июня речной лов разрешен в Усть-Камчатском районе", — говорится в пресс-релизе властей. Камчатка остается главным лососевым регионом Дальнего Востока. Из общих 227 тысяч тонн по всему Дальнему Востоку на полуостров приходится больше половины. На восточном побережье ожидают 59,5 тысяч тонн, на западном — 57,9 тысячи тонн. Путина будет открываться поэтапно: 4 июня промысел начнется в Камчатском заливе, 7 июня — в Кроноцком, 10 июня — в Олюторском, 15 июня — в Карагинском. На западной Камчатке первым 20–25 июня стартует Тигильский район, с 1 июля разрешат лов в реке Озерная, а с 11 июля — в Усть-Большерецком, Соболевском и Пенжинском районах. Любительская рыбалка открыта с 1 июня на всех реках, кроме Паратунки и Авачи — там с 5 июля. Для сохранения запасов ввели проходные дни: на большинстве рек три дня в неделю без лова, на Соболевском округе и реке Озерная — два дня промысла через два дня пропуска. Власти обещают следить за ходом путины, чтобы провести ее организованно и без вреда для ресурса.
05:53 01.06.2026 (обновлено: 05:58 01.06.2026)
 
П.-КАМЧАТСКИЙ, 1 июн – РИА Новости. Речной лов тихоокеанских лососей открылся в Усть-Камчатском районе с 1 июня, всего в крае прогнозируют выловить 117,4 тысячи тонн рыбы, сообщает правительство Камчатского края.
"Комиссией по регулированию добычи анадромных видов рыб в Камчатском крае приняты решения об организации промысла и определены сроки его поэтапного открытия. С 1 июня речной лов разрешен в Усть-Камчатском районе", — говорится в пресс-релизе властей.
Камчатка остается главным лососевым регионом Дальнего Востока. Из общих 227 тысяч тонн по всему Дальнему Востоку на полуостров приходится больше половины. На восточном побережье ожидают 59,5 тысяч тонн, на западном — 57,9 тысячи тонн.
Путина будет открываться поэтапно: 4 июня промысел начнется в Камчатском заливе, 7 июня — в Кроноцком, 10 июня — в Олюторском, 15 июня — в Карагинском. На западной Камчатке первым 20–25 июня стартует Тигильский район, с 1 июля разрешат лов в реке Озерная, а с 11 июля — в Усть-Большерецком, Соболевском и Пенжинском районах. Любительская рыбалка открыта с 1 июня на всех реках, кроме Паратунки и Авачи — там с 5 июля.
Для сохранения запасов ввели проходные дни: на большинстве рек три дня в неделю без лова, на Соболевском округе и реке Озерная — два дня промысла через два дня пропуска. Власти обещают следить за ходом путины, чтобы провести ее организованно и без вреда для ресурса.
 
