Дефицита авиационного керосина в России нет, заявил министр транспорта
Сейчас дефицита авиационного керосина в России нет, сообщил министр транспорта РФ Андрей Никитин. | 01.06.2026, ПРАЙМ
2026-06-01T10:17+0300
МОСКВА, 1 июн - ПРАЙМ. Сейчас дефицита авиационного керосина в России нет, сообщил министр транспорта РФ Андрей Никитин. Ранее в понедельник правительство РФ запретило до 30 ноября вывоз из России авиационного керосина, в том числе приобретенного на биржевых торгах. "На текущий момент никакого дефицита (авиационного керосина - ред.) нет. В любом случае, при любой ситуации мы исходим из интересов российских авиакомпаний", - сказал Никитин журналистам.
