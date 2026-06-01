https://1prime.ru/20260601/kerosin-870380248.html

Дефицита авиационного керосина в России нет, заявил министр транспорта

Дефицита авиационного керосина в России нет, заявил министр транспорта - 01.06.2026, ПРАЙМ

Дефицита авиационного керосина в России нет, заявил министр транспорта

Сейчас дефицита авиационного керосина в России нет, сообщил министр транспорта РФ Андрей Никитин. | 01.06.2026, ПРАЙМ

2026-06-01T10:17+0300

2026-06-01T10:17+0300

2026-06-01T10:17+0300

бизнес

россия

финансы

рф

https://cdnn.1prime.ru/img/84145/33/841453322_0:91:3318:1957_1920x0_80_0_0_385e06503c62a6ba677a33e134d160b7.jpg

МОСКВА, 1 июн - ПРАЙМ. Сейчас дефицита авиационного керосина в России нет, сообщил министр транспорта РФ Андрей Никитин. Ранее в понедельник правительство РФ запретило до 30 ноября вывоз из России авиационного керосина, в том числе приобретенного на биржевых торгах. "На текущий момент никакого дефицита (авиационного керосина - ред.) нет. В любом случае, при любой ситуации мы исходим из интересов российских авиакомпаний", - сказал Никитин журналистам.

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, финансы, рф