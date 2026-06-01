В Китае вступают в силу новые правила регистрации зарубежных производителей

Новые правила регистрации зарубежных производителей, поставляющих продукты питания в Китай, вступают в силу в понедельник, они основаны на оценке рисков и...

ПЕКИН, 1 июн - ПРАЙМ. Новые правила регистрации зарубежных производителей, поставляющих продукты питания в Китай, вступают в силу в понедельник, они основаны на оценке рисков и приняты в соответствии с международной практикой. Главное таможенное управление КНР на основе анализа таких факторов, как источник сырья, технология производства и переработки, статистические данные о безопасности пищевых продуктов, целевые группы потребителей и способы потребления, определило перечень импортируемых Китаем продуктов питания, требующих официальной регистрации. Также управление определило список продуктов питания, регистрация которых не будет продлеваться автоматически, а также перечень зарубежных предприятий, занимающихся хранением продуктов питания, которые должны пройти регистрацию. Соответствующие списки будут своевременно корректироваться. Так, в перечень продуктов питания, требующих официальной регистрации для ввоза в Китай, входят мясо и мясные продукты, колбасные оболочки, съедобные птичьи гнезда и продукция из них, продукты пчеловодства, яйца и яичные продукты, пищевые масла и жиры, фаршированные мучные изделия, съедобные зерновые культуры, зерновая мука и солод, дегидрированные овощи, приправы, орехи и семена, сухофрукты, продукты, способствующие укреплению здоровья, молочные продукты и морепродукты. Регистрацию можно пройти на единой специализированной платформе главного таможенного управления CIFER, где иностранные компании могут отслеживать ход рассмотрения своей заявки, а также отзывы и заключения главного таможенного управления. Регистрация бесплатна и будет действительна в течение пяти лет, далее она автоматически пролонгируется еще на пять лет при условии соблюдения правил. Особо отмечается, что регистрация не будет автоматически продлеваться на мясо и мясную продукцию, а также не съедобные птичьи гнезда. Управление напоминает соответствующим иностранным производителям о необходимости проявлять бдительность и избегать входа на поддельные веб-сайты во избежание убытков.

