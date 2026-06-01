Китай усилит контроль над зарубежными инвестициями

Китай с 1 июля усилит контроль над зарубежными инвестициями своих компаний и граждан, следует из документа, опубликованного на сайте госсовета КНР. | 01.06.2026, ПРАЙМ

2026-06-01T06:20+0300

ПЕКИН, 1 июн – ПРАЙМ. Китай с 1 июля усилит контроль над зарубежными инвестициями своих компаний и граждан, следует из документа, опубликованного на сайте госсовета КНР. В понедельник на сайте госсовета КНР был опубликован документ под названием "Положение государственного совета КНР о зарубежных инвестициях". Документ состоит из 34 статей и направлен, как отмечается в тексте, на стимулирование качественного развития зарубежных инвестиций, эффективного управления инвестициями, а также на обеспечение государственного суверенитета, безопасности и интересов развития Китая. Согласно документу, зарубежные инвестиции компаний и граждан КНР не должны ставить под угрозу национальную безопасность Китая и наносить ущерб государственным и общественным интересам. Для обеспечения выполнения соответствующих положений будет усовершенствована система проверки зарубежных инвестиций на предмет соответствия интересам национальной безопасности. Отдельно подчеркивается запрет на вывоз за рубеж технологий, данных, услуг и товаров, запрещенных к экспорту, а также их передачу через обучение персонала, консультации, командировки специалистов и другие формы передачи. Китайские инвесторы будут обязаны проходить процедуры согласования, регистрации и отчетности по зарубежным инвестициям. Соответствующие государственные учреждения КНР будут проводить мониторинг и оценку рисков инвестиций за рубежом. Документ вступает в силу 1 июля 2026 года.

