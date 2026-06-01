https://1prime.ru/20260601/kitaj-870374965.html
Китай усилит контроль над зарубежными инвестициями
Китай усилит контроль над зарубежными инвестициями - 01.06.2026, ПРАЙМ
Китай усилит контроль над зарубежными инвестициями
Китай с 1 июля усилит контроль над зарубежными инвестициями своих компаний и граждан, следует из документа, опубликованного на сайте госсовета КНР. | 01.06.2026, ПРАЙМ
2026-06-01T06:20+0300
2026-06-01T06:20+0300
2026-06-01T06:20+0300
экономика
мировая экономика
китай
кнр
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/870374965.jpg?1780284048
ПЕКИН, 1 июн – ПРАЙМ. Китай с 1 июля усилит контроль над зарубежными инвестициями своих компаний и граждан, следует из документа, опубликованного на сайте госсовета КНР.
В понедельник на сайте госсовета КНР был опубликован документ под названием "Положение государственного совета КНР о зарубежных инвестициях". Документ состоит из 34 статей и направлен, как отмечается в тексте, на стимулирование качественного развития зарубежных инвестиций, эффективного управления инвестициями, а также на обеспечение государственного суверенитета, безопасности и интересов развития Китая.
Согласно документу, зарубежные инвестиции компаний и граждан КНР не должны ставить под угрозу национальную безопасность Китая и наносить ущерб государственным и общественным интересам. Для обеспечения выполнения соответствующих положений будет усовершенствована система проверки зарубежных инвестиций на предмет соответствия интересам национальной безопасности.
Отдельно подчеркивается запрет на вывоз за рубеж технологий, данных, услуг и товаров, запрещенных к экспорту, а также их передачу через обучение персонала, консультации, командировки специалистов и другие формы передачи.
Китайские инвесторы будут обязаны проходить процедуры согласования, регистрации и отчетности по зарубежным инвестициям. Соответствующие государственные учреждения КНР будут проводить мониторинг и оценку рисков инвестиций за рубежом.
Документ вступает в силу 1 июля 2026 года.
китай
кнр
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мировая экономика, китай, кнр
Экономика, Мировая экономика, КИТАЙ, КНР
Китай усилит контроль над зарубежными инвестициями
Китай усилит контроль над зарубежными инвестициями своих компаний и граждан
ПЕКИН, 1 июн – ПРАЙМ. Китай с 1 июля усилит контроль над зарубежными инвестициями своих компаний и граждан, следует из документа, опубликованного на сайте госсовета КНР.
В понедельник на сайте госсовета КНР был опубликован документ под названием "Положение государственного совета КНР о зарубежных инвестициях". Документ состоит из 34 статей и направлен, как отмечается в тексте, на стимулирование качественного развития зарубежных инвестиций, эффективного управления инвестициями, а также на обеспечение государственного суверенитета, безопасности и интересов развития Китая.
Согласно документу, зарубежные инвестиции компаний и граждан КНР не должны ставить под угрозу национальную безопасность Китая и наносить ущерб государственным и общественным интересам. Для обеспечения выполнения соответствующих положений будет усовершенствована система проверки зарубежных инвестиций на предмет соответствия интересам национальной безопасности.
Отдельно подчеркивается запрет на вывоз за рубеж технологий, данных, услуг и товаров, запрещенных к экспорту, а также их передачу через обучение персонала, консультации, командировки специалистов и другие формы передачи.
Китайские инвесторы будут обязаны проходить процедуры согласования, регистрации и отчетности по зарубежным инвестициям. Соответствующие государственные учреждения КНР будут проводить мониторинг и оценку рисков инвестиций за рубежом.
Документ вступает в силу 1 июля 2026 года.