Китай усилит контроль над зарубежными инвестициями - 01.06.2026, ПРАЙМ
06:20 01.06.2026
 
Китай усилит контроль над зарубежными инвестициями

ПЕКИН, 1 июн – ПРАЙМ. Китай с 1 июля усилит контроль над зарубежными инвестициями своих компаний и граждан, следует из документа, опубликованного на сайте госсовета КНР.
В понедельник на сайте госсовета КНР был опубликован документ под названием "Положение государственного совета КНР о зарубежных инвестициях". Документ состоит из 34 статей и направлен, как отмечается в тексте, на стимулирование качественного развития зарубежных инвестиций, эффективного управления инвестициями, а также на обеспечение государственного суверенитета, безопасности и интересов развития Китая.
Согласно документу, зарубежные инвестиции компаний и граждан КНР не должны ставить под угрозу национальную безопасность Китая и наносить ущерб государственным и общественным интересам. Для обеспечения выполнения соответствующих положений будет усовершенствована система проверки зарубежных инвестиций на предмет соответствия интересам национальной безопасности.
Отдельно подчеркивается запрет на вывоз за рубеж технологий, данных, услуг и товаров, запрещенных к экспорту, а также их передачу через обучение персонала, консультации, командировки специалистов и другие формы передачи.
Китайские инвесторы будут обязаны проходить процедуры согласования, регистрации и отчетности по зарубежным инвестициям. Соответствующие государственные учреждения КНР будут проводить мониторинг и оценку рисков инвестиций за рубежом.
Документ вступает в силу 1 июля 2026 года.
 
