Россия и Китай: потенциал сотрудничества

МОСКВА, 1 июн — ПРАЙМ. На фоне недавнего визита российского руководства в Китай и очередных раундов переговоров по энергетическим проектам, включая "Силу Сибири — 2", все чаще возникает вопрос: насколько глубока реальная экономическая интеграция России и Китая?За последние годы сотрудничество между двумя странами заметно расширилось. Россия и Китай укрепляют взаимодействие в энергетике, растет использование национальных валют во взаиморасчетах, а товарооборот остается на высоких уровнях. По итогам 2024 года объем торговли между странами достиг рекордных 244,8 миллиарда долларов, а в 2025 году, хотя и слегка снизился, составил 228 миллиардов долларов, сохранив позиции одного из крупнейших двусторонних экономических партнерств для России.При этом Китай продолжает активно развивать торговые отношения и с другими регионами мира — Европой, странами Юго-Восточной Азии и США. Объем торговли Китая со всем миром только увеличился и за 2025 год составил более 6,3 триллиона долларов. В этой ситуации Пекин традиционно действует осторожно, поскольку стране необходимо соблюдать баланс между партнерством с России и с остальным миром, минимизируя санкционные риски.Именно этим объясняется осторожный подход китайских финансовых институтов к международным операциям. Например, карты UnionPay, выпущенные рядом российских банков, столкнулись с ограничениями в отдельных странах после расширения санкционного давления со стороны США. При этом система продолжает сотрудничество с банками, не находящимися под ограничениями, а объем расчетов в юанях между Россией и Китаем продолжает расти.Постепенно развивается и финансовое сотрудничество. В декабре 2025 года Минфин России впервые разместил облигации федерального займа, номинированные в юанях. Инструменты привлекли 20 миллиардов юаней, став важным шагом в развитии сотрудничества на долговом рынке и расширении использования китайской валюты в российских финансовых инструментах.Конечно, реальный потенциал сотрудничества гораздо больше. Между Россией и Китаем заявлено множество совместных проектов, например создание банка ШОС или строительство газопровода "Сила Сибири — 2". При этом обе стороны заинтересованы в укреплении платежной инфраструктуры в обход западных аналогов. Многие из этих инициатив требуют времени и согласования общих интересов на каждом шагу, поэтому сроки затягиваются. Но сам факт того, что стороны продолжают формировать долгосрочную повестку и искать новые форматы взаимодействия, говорит о заинтересованности Москвы и Пекина в дальнейшем расширении экономического партнерства.При этом осторожный подход Китая во многом связан не с самими двусторонними отношениями, а с внешнеэкономической повесткой Пекина. Если смотреть на картину шире, обращая внимание на китайскую экспансию на европейский рынок, то становится ясно, что озабоченность вторичными санкциями имеет объективные основания. Сегодня европейский автопром переживает серьезные трудности на фоне китайской конкуренции и собственных экономических проблем. Из-за этого появляются сообщения о растущей зависимости ЕС от китайских компонентов, прежде всего в машиностроении. В 2024 году европейские производители автозапчастей сократили более 54 тысяч сотрудников, а в первые шесть месяцев 2025-го — еще 22 тысячи.Стимулом для развития китайского производства электромобилей послужил субсидируемый спрос в Европе и США. Апогеем уязвимости европейской стратегии стала Northvolt — шведский производитель аккумуляторов, получивший более 15 миллиардов долларов финансирования, но обанкротившийся из-за критической зависимости от китайских компонентов. В результате для Китая принципиально важно получить новые рынки ЕС, поэтому сотрудничество с Россией, хоть и является приоритетом, развивается прежде всего в рамках прагматичного экономического подхода, где Пекин старается учитывать интересы всех ключевых торговых партнеров.Автор: Юлия Хандошко, СЕО брокера Mind Money (ex "Церих")
