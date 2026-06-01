Биржевые цены на кофе арабика упали ниже 5,75 тысячи долларов за тонну
2026-06-01T18:23+0300
МОСКВА, 1 июн - ПРАЙМ. Биржевые цены на кофе сорта арабика в понедельник вечером опускаются почти на 2%, показатель впервые с 13 ноября опустился ниже 5750 долларов за тонну, следует из данных торгов. По состоянию на 18.09 мск стоимость июльского фьючерса на кофе арабика опускалась на 1,86% относительно предыдущего закрытия - до 2,6067 доллара за фунт (около 5747 долларов за тонну). Значение впервые с 13 ноября находится ниже отметки в 5750 долларов за тонну. Цены на арабику продолжают снижение после падения почти на 12% по итогам мая. Цена июльского фьючерса на кофе сорта робуста в то же время росла на 2,69% - до 3437 долларов за тонну.
Биржевые цены на кофе арабика впервые с 13 ноября упали ниже 5,75 тысячи долларов за тонну
