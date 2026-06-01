Чистая прибыль КЛВЗ "Кристалл" по РСБУ в I квартале упала почти втрое - 01.06.2026, ПРАЙМ
Чистая прибыль КЛВЗ "Кристалл" по РСБУ в I квартале упала почти втрое
17:36 01.06.2026
 
Чистая прибыль КЛВЗ "Кристалл" по РСБУ в I квартале упала почти втрое

Чистая прибыль КЛВЗ "Кристалл" по РСБУ в I квартале упала почти втрое, до 11,91 млн рублей

МОСКВА, 1 июн - ПРАЙМ. Чистая прибыль Калужского ликеро-водочного завода "Кристалл" (КЛВЗ) по РСБУ, которая является базой для выплаты дивидендов, по итогам первого квартала 2026 года упала на 66% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 11,909 миллиона рублей, сообщает компания.
"Чистая прибыль: I квартал 2026 года - 11,909 миллиона рублей, I квартал 2025 года - 35,034 миллиона рублей", - говорится в отчете.
Тем временем выручка компании выросла до 756,9 миллиона рублей с 621,2 миллиона. Валовая прибыль также выросла - почти на 3%, до 219,6 миллиона рублей. Прибыль от продаж практически не изменилась, составив 138,6 миллиона рублей.
Калужский ликеро-водочный завод "Кристалл" поставляет продукцию в 61 регион России, а также экспортирует ее за рубеж, в частности в Казахстан, Азербайджан и Китай.
 
