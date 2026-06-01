Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Что ждет акции и рубль в июне? - 01.06.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260601/kurs-870383846.html
Что ждет акции и рубль в июне?
Что ждет акции и рубль в июне? - 01.06.2026, ПРАЙМ
Что ждет акции и рубль в июне?
Индекс Мосбиржи начал первые летние торги в осторожном плюсе. Движение формируется на фоне благоприятного сочетания дешевеющего рубля и дорожающей нефти. В... | 01.06.2026, ПРАЙМ
2026-06-01T13:10+0300
2026-06-01T13:10+0300
рынок
александр бахтин
доллар сша
рубль
курсы валют
валюта
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/870383846.jpg?1780308616
МОСКВА, 1 июн — ПРАЙМ. Индекс Мосбиржи начал первые летние торги в осторожном плюсе. Движение формируется на фоне благоприятного сочетания дешевеющего рубля и дорожающей нефти. В целом же бенчмарк находится недалеко от годовых минимумов, его потери за весну превысили 7%.Сказался целый ряд обстоятельств – геополитика обострилась, перспективы мирного урегулирования украинского кризиса снова отдалились, рубль крепко держался на трехлетних максимумах, разочаровали решения отдельных эмитентов по дивидендам и планам допэмиссии, насторожили разговоры о налоге на сверхприбыль компаний. Эффект от роста цен на энергоносители для российских экспортеров оказался ограниченным по причинам повреждения портов и НПЗ, крепости рубля и санкций. В июне ожидаем возвращение индекса Мосбиржи в зону 2600-2700 пунктов. Это может произойти и без позитива со стороны геополитики. Оперативные данные по инфляции показывают ее устойчивое снижение в годовом выражении. У ЦБ в июне будет простор для продолжения цикла снижения ключевой ставки. Ждем еще минус 50 базисных пунктов и 14%. В предстоящий месяц в акции может быть реинвестирована часть выплаченных дивидендов. Важным фактором для экспортно ориентированного рынка может стать ослабление рубля. Факторы против рубля – увеличение Минфином объема покупок валюты по бюджетному правилу, продолжение цикла снижения ключевой ставки ЦБ. Кроме того, регулятор в июне завершит продажи валюты на 4,6 миллиарда рублей в день в рамках "зеркалирования" инвестиций из ФНБ. Активизируется и спрос на валюту со стороны выезжающих за рубеж. Тем не менее ослабление рубля будет умеренным и сдержанным. Цель по доллару – 75 к концу месяца. Во-первых, реальные ставки в экономике в начале лета еще будут высокими, а это сдерживает импортеров и потребительский спрос. Во-вторых, сохранится приток валютной выручки по высоким ценам на нефть конца апреля-мая, а также солидные поступления от не-нефтегазового экспорта. В-третьих, нефтегазовые экспортеры могут покупать больше валюты в связи с рублевыми расходами на ремонт поврежденной инфраструктуры. В июле-августе на эффекте от снижения ставок, сезонного оживления импортеров доллар может подойти к 78-79. Впрочем, многое к концу лета будет зависеть от того, какие цены на нефть сформируются в июне. Если они останутся на текущем уровне, девальвация может быть более сдержанной.Автор: Александр Бахтин, инвестиционный стратег "Гарда Капитал"
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
Александр Бахтин,
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/04/15/856877188_0:262:2048:2310_100x100_80_0_0_d4663702fea07584b68d1e8ad0c622c6.jpg
Александр Бахтин,
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/04/15/856877188_0:262:2048:2310_100x100_80_0_0_d4663702fea07584b68d1e8ad0c622c6.jpg
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
рынок, александр бахтин, доллар сша, рубль, курсы валют, валюта
Рынок, Александр Бахтин, Доллар США, рубль, Курсы валют, валюта
13:10 01.06.2026
 
Что ждет акции и рубль в июне?

Инвестстратег Бахтин: к концу июня курс доллара установится на уровне 75 рублей

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
Александр Бахтин, инвестиционный стратег Гарда Капитал
Александр Бахтин,
Инвестиционный стратег "Гарда Капитал"
Все материалы
МОСКВА, 1 июн — ПРАЙМ. Индекс Мосбиржи начал первые летние торги в осторожном плюсе. Движение формируется на фоне благоприятного сочетания дешевеющего рубля и дорожающей нефти. В целом же бенчмарк находится недалеко от годовых минимумов, его потери за весну превысили 7%.
Сказался целый ряд обстоятельств – геополитика обострилась, перспективы мирного урегулирования украинского кризиса снова отдалились, рубль крепко держался на трехлетних максимумах, разочаровали решения отдельных эмитентов по дивидендам и планам допэмиссии, насторожили разговоры о налоге на сверхприбыль компаний. Эффект от роста цен на энергоносители для российских экспортеров оказался ограниченным по причинам повреждения портов и НПЗ, крепости рубля и санкций.
В июне ожидаем возвращение индекса Мосбиржи в зону 2600-2700 пунктов. Это может произойти и без позитива со стороны геополитики. Оперативные данные по инфляции показывают ее устойчивое снижение в годовом выражении. У ЦБ в июне будет простор для продолжения цикла снижения ключевой ставки. Ждем еще минус 50 базисных пунктов и 14%. В предстоящий месяц в акции может быть реинвестирована часть выплаченных дивидендов. Важным фактором для экспортно ориентированного рынка может стать ослабление рубля.
Факторы против рубля – увеличение Минфином объема покупок валюты по бюджетному правилу, продолжение цикла снижения ключевой ставки ЦБ. Кроме того, регулятор в июне завершит продажи валюты на 4,6 миллиарда рублей в день в рамках "зеркалирования" инвестиций из ФНБ. Активизируется и спрос на валюту со стороны выезжающих за рубеж.
Тем не менее ослабление рубля будет умеренным и сдержанным. Цель по доллару – 75 к концу месяца. Во-первых, реальные ставки в экономике в начале лета еще будут высокими, а это сдерживает импортеров и потребительский спрос. Во-вторых, сохранится приток валютной выручки по высоким ценам на нефть конца апреля-мая, а также солидные поступления от не-нефтегазового экспорта. В-третьих, нефтегазовые экспортеры могут покупать больше валюты в связи с рублевыми расходами на ремонт поврежденной инфраструктуры.
В июле-августе на эффекте от снижения ставок, сезонного оживления импортеров доллар может подойти к 78-79. Впрочем, многое к концу лета будет зависеть от того, какие цены на нефть сформируются в июне. Если они останутся на текущем уровне, девальвация может быть более сдержанной.
Автор: Александр Бахтин, инвестиционный стратег "Гарда Капитал"
 
РынокАлександр БахтинДоллар СШАрубльКурсы валютвалюта
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала