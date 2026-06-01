Что ждет акции и рубль в июне?

2026-06-01T13:10+0300

МОСКВА, 1 июн — ПРАЙМ. Индекс Мосбиржи начал первые летние торги в осторожном плюсе. Движение формируется на фоне благоприятного сочетания дешевеющего рубля и дорожающей нефти. В целом же бенчмарк находится недалеко от годовых минимумов, его потери за весну превысили 7%.Сказался целый ряд обстоятельств – геополитика обострилась, перспективы мирного урегулирования украинского кризиса снова отдалились, рубль крепко держался на трехлетних максимумах, разочаровали решения отдельных эмитентов по дивидендам и планам допэмиссии, насторожили разговоры о налоге на сверхприбыль компаний. Эффект от роста цен на энергоносители для российских экспортеров оказался ограниченным по причинам повреждения портов и НПЗ, крепости рубля и санкций. В июне ожидаем возвращение индекса Мосбиржи в зону 2600-2700 пунктов. Это может произойти и без позитива со стороны геополитики. Оперативные данные по инфляции показывают ее устойчивое снижение в годовом выражении. У ЦБ в июне будет простор для продолжения цикла снижения ключевой ставки. Ждем еще минус 50 базисных пунктов и 14%. В предстоящий месяц в акции может быть реинвестирована часть выплаченных дивидендов. Важным фактором для экспортно ориентированного рынка может стать ослабление рубля. Факторы против рубля – увеличение Минфином объема покупок валюты по бюджетному правилу, продолжение цикла снижения ключевой ставки ЦБ. Кроме того, регулятор в июне завершит продажи валюты на 4,6 миллиарда рублей в день в рамках "зеркалирования" инвестиций из ФНБ. Активизируется и спрос на валюту со стороны выезжающих за рубеж. Тем не менее ослабление рубля будет умеренным и сдержанным. Цель по доллару – 75 к концу месяца. Во-первых, реальные ставки в экономике в начале лета еще будут высокими, а это сдерживает импортеров и потребительский спрос. Во-вторых, сохранится приток валютной выручки по высоким ценам на нефть конца апреля-мая, а также солидные поступления от не-нефтегазового экспорта. В-третьих, нефтегазовые экспортеры могут покупать больше валюты в связи с рублевыми расходами на ремонт поврежденной инфраструктуры. В июле-августе на эффекте от снижения ставок, сезонного оживления импортеров доллар может подойти к 78-79. Впрочем, многое к концу лета будет зависеть от того, какие цены на нефть сформируются в июне. Если они останутся на текущем уровне, девальвация может быть более сдержанной.Автор: Александр Бахтин, инвестиционный стратег "Гарда Капитал"

