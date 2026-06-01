Курс юаня в начале лета вырос выше 10,5 рубля

Курс китайской валюты в первую торговую сессию лета повышается, пытаясь закрепиться выше 10,5 рубля, следует из данных Московской биржи.

2026-06-01T14:01+0300

МОСКВА, 1 июн - ПРАЙМ. Курс китайской валюты в первую торговую сессию лета повышается, пытаясь закрепиться выше 10,5 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 13.49 мск повышался на 9 копеек относительно предыдущего закрытия, до 10,58 рубля. В течение дня юань торгуется в коридоре 10,51-10,62 рубля. Сравнительный анализ индекса рубля и индекса валют сопоставимых стран Евросоюза показывает, что потенциал дальнейшего укрепления рубля исчерпан или, по крайней мере, существенно ограничен, отмечает Денис Попов из ПСБ. Однако укрепление национальной валюты к доллару еще возможно, с учетом глобального ослабления последнего, усилившегося в конце минувшей недели, прогнозирует он. "В начале текущей недели ждем сохранения курсов вблизи текущих уровней. Объявление о новых повышенных объемах покупки валюты, которое сделает Минфин РФ в среду, может спровоцировать умеренное ослабление рубля, однако, учитывая значительный навес предложения валюты, оно, вероятно, пока не приведет к формированию выраженного тренда. На сегодняшних торгах рассчитываем на сохранение стоимости юаня около 10,5 рубля", - добавляет Попов. Объемы покупки валюты Центробанком в июне в рамках бюджетного правила будут увеличены минимум в два раза, полагает Андрей Зацепин из компании "Алор брокер". "Однако бюджетное правило не в полной мере компенсирует притоки-оттоки валюты в страну из-за увеличения-уменьшения цен на нефть", - добавляет он.

