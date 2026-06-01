Новая выходка Макрона вызвала ярость во Франции - 01.06.2026, ПРАЙМ
Новая выходка Макрона вызвала ярость во Франции
15:54 01.06.2026
 
Новая выходка Макрона вызвала ярость во Франции

Филиппо раскритиковал Макрона после задержания танкера Tagor

МОСКВА, 1 июня — ПРАЙМ. Президент Франции Эммануэль Макрон демонстративно хвастается своими действиями против воображаемого противника, однако не делает ничего в связи с воцарившимся недавно во Франции хаосом из-за беспорядков после победы "ПСЖ" в финале Лиги чемпионов, заявил лидер французской правой партии "Патриоты" Флориан Филиппо, баллотирующийся в президенты.
Так политик прокомментировал задержание французскими ВМС в Атлантике танкера Tagor, якобы шедшего из России. Это произошло спустя день, после того как болельщики устроили на улицах Франции сильные беспорядки.
"Он (Макрон – ред.) бахвалится в открытом море перед воображаемым противником, в то время как за углом во Франции царит абсолютный хаос из-за тысяч дикарей, и вот с этим он ничего не делает!" — написал Филиппо на своей странице в соцсети X.
В понедельник власти Франции сообщили, что их военные задержали в Атлантическом океане танкер Tagor, якобы шедший из Мурманска под ложным флагом. Как заявили РИА Новости в посольстве в Париже, Франция не уведомляла российскую сторону о действиях в отношении этого судна. В дипмиссии отметили, что капитаном танкера, по предварительным данным, является гражданин России.

В Кремле считают незаконными и граничащими с пиратством действия Франции по задержанию танкера Tagor, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
