В России начали маркировать кофе и цикорий - 01.06.2026, ПРАЙМ
В России начали маркировать кофе и цикорий
В России начали маркировать кофе и цикорий
13:27 01.06.2026
 
В России начали маркировать кофе и цикорий

© РИА Новости . Евгений Биятов
Производство кофе на фабрике в Московской области
МОСКВА, 1 июн - ПРАЙМ. Маркировка кофе и цикория стартует в России с 1 июня, рассказали РИА Новости в пресс-службе Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ, оператор системы "Честный знак").
"С 1 июня 2026 года расширяется перечень растворимых напитков, маркируемых в системе "Честный знак". Теперь коды появятся в том числе на кофе и цикории", - сообщили в ЦРПТ.
Там отметили, что продукция, которая поступила в оборот до старта требований, может продаваться без кодов маркировки до истечения срока годности.
"Теперь каждый потребитель сможет проверить эту продукцию на легальность и безопасность в один клик – достаточно отсканировать код в приложении "Честный знак", - добавили там.
Код покажет, кто произвел или ввез товар, точную информацию о позиции, ее срок годности и разрешительные документы. Если к кофе или цикорию возникнут вопросы, приложение предупредит об этом.
