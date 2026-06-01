Мишустин вручит премии в области детской и подростковой литературы

2026-06-01T00:36+0300

МОСКВА, 1 июн - ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин вручит премии правительства России в области детской и подростковой литературы за 2025 год в Международный день защиты детей, сообщает кабмин. Международный день защиты детей отмечается 1 июня. "Первого июня, в Международный день защиты детей, Михаил Мишустин вручит премии правительства Российской Федерации в области детской и подростковой литературы за 2025 год", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте правительства РФ. Отмечается, что в мероприятии примут участие вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко, министр культуры Ольга Любимова, а также министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев.

