https://1prime.ru/20260601/mmk-870383989.html
Акционеры ММК утвердили решение не выплачивать дивиденды
Акционеры ММК утвердили решение не выплачивать дивиденды - 01.06.2026, ПРАЙМ
Акционеры ММК утвердили решение не выплачивать дивиденды
Акционеры "Магнитогорского металлургического комбината" (ММК) утвердили решение не выплачивать дивиденды по результатам 2025 года, сообщила компания. | 01.06.2026, ПРАЙМ
2026-06-01T13:13+0300
2026-06-01T13:13+0300
2026-06-01T13:13+0300
виктор рашников
ммк
россия
дивиденды
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/870383989.jpg?1780308827
МОСКВА, 1 июн - ПРАЙМ. Акционеры "Магнитогорского металлургического комбината" (ММК) утвердили решение не выплачивать дивиденды по результатам 2025 года, сообщила компания. "Дивиденды по размещенным обыкновенным акциям ПАО "ММК" по результатам работы ПАО "ММК" за отчетный 2025 год не выплачивать", - говорится в сообщении. В последний раз компания утверждала выплату дивидендов по итогам первого полугодия 2024 года - в размере 2,494 рубля на акцию. Согласно дивидендной политике ММК, выплата дивидендов может составлять от 50% до 100% свободного денежного потока в зависимости от соотношения чистого долга к EBITDA. По итогам 2025 года свободный денежный поток компании составил 6,556 миллиарда рублей. Чистый долг остался в отрицательной зоне - минус 79,923 миллиарда рублей, при этом коэффициент чистый долг/EBITDA составил -0,99х. ММК входит в число крупнейших мировых производителей стали и занимает лидирующие позиции среди предприятий черной металлургии России. Основной бенефициар ММК - председатель совета директоров Виктор Рашников.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
виктор рашников, ммк, россия, дивиденды
Виктор Рашников, ММК, РОССИЯ, дивиденды
Акционеры ММК утвердили решение не выплачивать дивиденды
Акционеры ММК утвердили решение не выплачивать дивиденды по итогам 2025 года
МОСКВА, 1 июн - ПРАЙМ. Акционеры "Магнитогорского металлургического комбината" (ММК) утвердили решение не выплачивать дивиденды по результатам 2025 года, сообщила компания.
"Дивиденды по размещенным обыкновенным акциям ПАО "ММК" по результатам работы ПАО "ММК" за отчетный 2025 год не выплачивать", - говорится в сообщении.
В последний раз компания утверждала выплату дивидендов по итогам первого полугодия 2024 года - в размере 2,494 рубля на акцию.
Согласно дивидендной политике ММК
, выплата дивидендов может составлять от 50% до 100% свободного денежного потока в зависимости от соотношения чистого долга к EBITDA.
По итогам 2025 года свободный денежный поток компании составил 6,556 миллиарда рублей. Чистый долг остался в отрицательной зоне - минус 79,923 миллиарда рублей, при этом коэффициент чистый долг/EBITDA составил -0,99х.
ММК входит в число крупнейших мировых производителей стали и занимает лидирующие позиции среди предприятий черной металлургии России. Основной бенефициар ММК - председатель совета директоров Виктор Рашников
.