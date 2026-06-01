Акционеры ММК утвердили решение не выплачивать дивиденды - 01.06.2026, ПРАЙМ
Акционеры ММК утвердили решение не выплачивать дивиденды
Акционеры "Магнитогорского металлургического комбината" (ММК) утвердили решение не выплачивать дивиденды по результатам 2025 года, сообщила компания. | 01.06.2026, ПРАЙМ
2026-06-01T13:13+0300
13:13 01.06.2026
 
МОСКВА, 1 июн - ПРАЙМ. Акционеры "Магнитогорского металлургического комбината" (ММК) утвердили решение не выплачивать дивиденды по результатам 2025 года, сообщила компания.
"Дивиденды по размещенным обыкновенным акциям ПАО "ММК" по результатам работы ПАО "ММК" за отчетный 2025 год не выплачивать", - говорится в сообщении.
В последний раз компания утверждала выплату дивидендов по итогам первого полугодия 2024 года - в размере 2,494 рубля на акцию.
Согласно дивидендной политике ММК, выплата дивидендов может составлять от 50% до 100% свободного денежного потока в зависимости от соотношения чистого долга к EBITDA.
По итогам 2025 года свободный денежный поток компании составил 6,556 миллиарда рублей. Чистый долг остался в отрицательной зоне - минус 79,923 миллиарда рублей, при этом коэффициент чистый долг/EBITDA составил -0,99х.
ММК входит в число крупнейших мировых производителей стали и занимает лидирующие позиции среди предприятий черной металлургии России. Основной бенефициар ММК - председатель совета директоров Виктор Рашников.
 
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
