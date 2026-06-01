https://1prime.ru/20260601/mosbirzha-870390489.html
Объем торгов на Мосбирже в мае уменьшился на 18,4%
Объем торгов на Мосбирже в мае уменьшился на 18,4% - 01.06.2026, ПРАЙМ
Объем торгов на Мосбирже в мае уменьшился на 18,4%
Общий объем торгов на рынках Московской биржи в мае 2026 года составил 161,5 триллиона рублей, уменьшившись к апрелю на 18,35%, следует из сообщения торговой... | 01.06.2026, ПРАЙМ
2026-06-01T17:50+0300
2026-06-01T17:50+0300
2026-06-01T17:50+0300
рынок
мосбиржа
акции
https://cdnn.1prime.ru/img/83188/09/831880964_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_f9e6f00c489bb09c4cbb763ae53b9df3.jpg
МОСКВА, 1 июн - ПРАЙМ. Общий объем торгов на рынках Московской биржи в мае 2026 года составил 161,5 триллиона рублей, уменьшившись к апрелю на 18,35%, следует из сообщения торговой площадки. В апреле показатель составил 197,8 триллиона рублей. "Общий объем торгов на рынках Московской биржи в мае 2026 года составил 161,5 триллиона рублей. Объем торгов акциями, депозитарными расписками и паями в мае 2026 года составил 1,9 триллиона рублей. Среднедневной объем торгов – 93 миллиарда рублей", - говорится в сообщении. Объем первичного размещения облигаций в мае составил 1,7 триллиона рублей, в том числе размещения однодневных облигаций – 209 миллиардов рублей, а объем вторичных торгов корпоративными, региональными и государственными облигациями в апреле достиг 1,6 триллиона рублей. Среднедневной объем торгов – 79,3 миллиарда рублей, рассказала биржа. Объем торгов на срочном рынке, в свою очередь, составил 13,1 триллиона рублей, а среднедневной объем торгов составил 654,3 миллиарда рублей, говорится в сообщении. При этом объем торгов на денежном рынке в мае 2026 года достиг 132,1 триллиона рублей, среднедневной объем операций составил 6,6 триллиона рублей. В общем объеме торгов денежного рынка объем операций репо с центральным контрагентом составил 60,3 триллиона рублей, отмечается там же. Объем торгов драгоценными металлами (спот и своп в системном режиме) в мае 2026 года составил 295,1 миллиарда рублей.
https://1prime.ru/20260601/mosbirzha-870386153.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83188/09/831880964_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_cddc37e76e468307dc604588a5c841ff.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рынок, мосбиржа, акции
Объем торгов на Мосбирже в мае уменьшился на 18,4%
Объем торгов на Московской бирже в мае уменьшился на 18,4%, до 161,5 триллиона рублей
МОСКВА, 1 июн - ПРАЙМ. Общий объем торгов на рынках Московской биржи в мае 2026 года составил 161,5 триллиона рублей, уменьшившись к апрелю на 18,35%, следует из сообщения торговой площадки.
В апреле показатель составил 197,8 триллиона рублей.
"Общий объем торгов на рынках Московской биржи в мае 2026 года составил 161,5 триллиона рублей. Объем торгов акциями, депозитарными расписками и паями в мае 2026 года составил 1,9 триллиона рублей. Среднедневной объем торгов – 93 миллиарда рублей", - говорится в сообщении.
Объем первичного размещения облигаций в мае составил 1,7 триллиона рублей, в том числе размещения однодневных облигаций – 209 миллиардов рублей, а объем вторичных торгов корпоративными, региональными и государственными облигациями в апреле достиг 1,6 триллиона рублей. Среднедневной объем торгов – 79,3 миллиарда рублей, рассказала биржа.
Объем торгов на срочном рынке, в свою очередь, составил 13,1 триллиона рублей, а среднедневной объем торгов составил 654,3 миллиарда рублей, говорится в сообщении.
Мосбиржа тестирует инфраструктуру для участия ИИ-агентов в торгах
При этом объем торгов на денежном рынке в мае 2026 года достиг 132,1 триллиона рублей, среднедневной объем операций составил 6,6 триллиона рублей. В общем объеме торгов денежного рынка объем операций репо с центральным контрагентом составил 60,3 триллиона рублей, отмечается там же.
Объем торгов драгоценными металлами (спот и своп в системном режиме) в мае 2026 года составил 295,1 миллиарда рублей.