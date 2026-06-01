Объем торгов на Мосбирже в мае уменьшился на 18,4%

Общий объем торгов на рынках Московской биржи в мае 2026 года составил 161,5 триллиона рублей, уменьшившись к апрелю на 18,35%

2026-06-01T17:50+0300

МОСКВА, 1 июн - ПРАЙМ. Общий объем торгов на рынках Московской биржи в мае 2026 года составил 161,5 триллиона рублей, уменьшившись к апрелю на 18,35%, следует из сообщения торговой площадки. В апреле показатель составил 197,8 триллиона рублей. "Общий объем торгов на рынках Московской биржи в мае 2026 года составил 161,5 триллиона рублей. Объем торгов акциями, депозитарными расписками и паями в мае 2026 года составил 1,9 триллиона рублей. Среднедневной объем торгов – 93 миллиарда рублей", - говорится в сообщении. Объем первичного размещения облигаций в мае составил 1,7 триллиона рублей, в том числе размещения однодневных облигаций – 209 миллиардов рублей, а объем вторичных торгов корпоративными, региональными и государственными облигациями в апреле достиг 1,6 триллиона рублей. Среднедневной объем торгов – 79,3 миллиарда рублей, рассказала биржа. Объем торгов на срочном рынке, в свою очередь, составил 13,1 триллиона рублей, а среднедневной объем торгов составил 654,3 миллиарда рублей, говорится в сообщении. При этом объем торгов на денежном рынке в мае 2026 года достиг 132,1 триллиона рублей, среднедневной объем операций составил 6,6 триллиона рублей. В общем объеме торгов денежного рынка объем операций репо с центральным контрагентом составил 60,3 триллиона рублей, отмечается там же. Объем торгов драгоценными металлами (спот и своп в системном режиме) в мае 2026 года составил 295,1 миллиарда рублей.

