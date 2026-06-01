Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Объем торгов на Мосбирже в мае уменьшился на 18,4% - 01.06.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260601/mosbirzha-870390489.html
Объем торгов на Мосбирже в мае уменьшился на 18,4%
Объем торгов на Мосбирже в мае уменьшился на 18,4% - 01.06.2026, ПРАЙМ
Объем торгов на Мосбирже в мае уменьшился на 18,4%
Общий объем торгов на рынках Московской биржи в мае 2026 года составил 161,5 триллиона рублей, уменьшившись к апрелю на 18,35%, следует из сообщения торговой... | 01.06.2026, ПРАЙМ
2026-06-01T17:50+0300
2026-06-01T17:50+0300
рынок
мосбиржа
акции
https://cdnn.1prime.ru/img/83188/09/831880964_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_f9e6f00c489bb09c4cbb763ae53b9df3.jpg
МОСКВА, 1 июн - ПРАЙМ. Общий объем торгов на рынках Московской биржи в мае 2026 года составил 161,5 триллиона рублей, уменьшившись к апрелю на 18,35%, следует из сообщения торговой площадки. В апреле показатель составил 197,8 триллиона рублей. "Общий объем торгов на рынках Московской биржи в мае 2026 года составил 161,5 триллиона рублей. Объем торгов акциями, депозитарными расписками и паями в мае 2026 года составил 1,9 триллиона рублей. Среднедневной объем торгов – 93 миллиарда рублей", - говорится в сообщении. Объем первичного размещения облигаций в мае составил 1,7 триллиона рублей, в том числе размещения однодневных облигаций – 209 миллиардов рублей, а объем вторичных торгов корпоративными, региональными и государственными облигациями в апреле достиг 1,6 триллиона рублей. Среднедневной объем торгов – 79,3 миллиарда рублей, рассказала биржа. Объем торгов на срочном рынке, в свою очередь, составил 13,1 триллиона рублей, а среднедневной объем торгов составил 654,3 миллиарда рублей, говорится в сообщении. При этом объем торгов на денежном рынке в мае 2026 года достиг 132,1 триллиона рублей, среднедневной объем операций составил 6,6 триллиона рублей. В общем объеме торгов денежного рынка объем операций репо с центральным контрагентом составил 60,3 триллиона рублей, отмечается там же. Объем торгов драгоценными металлами (спот и своп в системном режиме) в мае 2026 года составил 295,1 миллиарда рублей.
https://1prime.ru/20260601/mosbirzha-870386153.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83188/09/831880964_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_cddc37e76e468307dc604588a5c841ff.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
рынок, мосбиржа, акции
Рынок, Мосбиржа, Акции
17:50 01.06.2026
 
Объем торгов на Мосбирже в мае уменьшился на 18,4%

Объем торгов на Московской бирже в мае уменьшился на 18,4%, до 161,5 триллиона рублей

© РИА Новости . Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкМосковская биржа
Московская биржа - ПРАЙМ, 1920, 01.06.2026
© РИА Новости . Евгений Одиноков
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 1 июн - ПРАЙМ. Общий объем торгов на рынках Московской биржи в мае 2026 года составил 161,5 триллиона рублей, уменьшившись к апрелю на 18,35%, следует из сообщения торговой площадки.
В апреле показатель составил 197,8 триллиона рублей.
"Общий объем торгов на рынках Московской биржи в мае 2026 года составил 161,5 триллиона рублей. Объем торгов акциями, депозитарными расписками и паями в мае 2026 года составил 1,9 триллиона рублей. Среднедневной объем торгов – 93 миллиарда рублей", - говорится в сообщении.
Объем первичного размещения облигаций в мае составил 1,7 триллиона рублей, в том числе размещения однодневных облигаций – 209 миллиардов рублей, а объем вторичных торгов корпоративными, региональными и государственными облигациями в апреле достиг 1,6 триллиона рублей. Среднедневной объем торгов – 79,3 миллиарда рублей, рассказала биржа.
Объем торгов на срочном рынке, в свою очередь, составил 13,1 триллиона рублей, а среднедневной объем торгов составил 654,3 миллиарда рублей, говорится в сообщении.
Мосбиржа.
Мосбиржа тестирует инфраструктуру для участия ИИ-агентов в торгах
14:24
При этом объем торгов на денежном рынке в мае 2026 года достиг 132,1 триллиона рублей, среднедневной объем операций составил 6,6 триллиона рублей. В общем объеме торгов денежного рынка объем операций репо с центральным контрагентом составил 60,3 триллиона рублей, отмечается там же.
Объем торгов драгоценными металлами (спот и своп в системном режиме) в мае 2026 года составил 295,1 миллиарда рублей.
 
РынокМосбиржаАкции
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала