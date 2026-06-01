Усиленный контроль за наличными: кому стоит беспокоиться
2026-06-01T03:03+0300
МОСКВА, 1 июня — ПРАЙМ. Банк России в мае этого года рекомендовал кредитным организациям усилить контроль за операциями по внесению крупных сумм наличных, чтобы пресекать возможные попытки легализации доходов. О том, кого коснутся новые правила, агентству “Прайм” рассказала доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г.В. Плеханова, международный финансовый советник Мария Ермилова.Новые рекомендации ЦБ затронут как физических лиц, так и компании с индивидуальными предпринимателями. Особое внимание банков привлекут те, кто вносит крупные суммы — например, не менее 5 миллионов рублей в течение 30 дней. При этом финансовая организация обязана ежедневно анализировать операции клиентов, и в зоне риска окажутся случаи, когда после внесения наличных средства быстро и в значительном объеме расходуются."Основная цель рекомендаций — противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и другим противозаконным действиям. Если человек вносит крупные суммы наличными и не может подтвердить их происхождение, его операциями могут заинтересоваться. Если все документы в порядке — ничего не изменится", — пояснила Ермилова.Новые меры не коснутся клиентов, чье финансовое положение, деловая репутация и источники происхождения средств уже подтверждены документально. В такой ситуации банк располагает всей необходимой информацией, и дополнительная проверка не требуется.Финансист советует гражданам и предпринимателям, которые планируют крупные операции с наличными, заранее подготовить подтверждающие документы о происхождении средств. Это поможет избежать необоснованных блокировок и вопросов со стороны банковского мониторинга.
