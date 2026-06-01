Чистая прибыль НМТП по МСФО в I квартале выросла до 10,73 миллиарда рублей

2026-06-01T17:29+0300

МОСКВА, 1 июн - ПРАЙМ. Чистая прибыль группы "Новороссийский морской торговый порт" (НМТП) по МСФО в первом квартале 2026 года выросла на 2,99% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 10,734 миллиарда рублей, следует из отчета компании. Выручка компании увеличилась на 0,15%, до 19,829 миллиарда рублей, операционная прибыль уменьшилась на 21,9%, до 11,303 миллиарда рублей.

