"Норникель" соберет заявки на облигации в юанях, сообщил источник

2026-06-01T17:19+0300

МОСКВА, 1 июн - ПРАЙМ. "Норильский никель" планирует 10 июня собрать заявки инвесторов на облигации, номинированные в китайской валюте, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах. Планируемый объем выпуска будет определен позднее. Ориентир ставки купонов - 7,75-8% годовых. Компания намерена разместить четырехлетние биржевые облигации серии БО-001Р-17-CNY с ежемесячными купонами. Номинал - 1 тысяча юаней. Техническая часть размещения предварительно назначена на 16 июня. Расчеты по облигациям при первичном размещении предполагаются по выбору инвестора в юанях или рублях, при выплате купонов и погашении выпуска - в юанях, но по волеизъявлению инвестора возможны выплаты в рублях. Агент по размещению - ИК "Табула Раса". "Норильский никель" - крупнейший в мире производитель палладия и высокосортного никеля, ведущий производитель платины, кобальта, меди и родия. Основные производственные подразделения расположены в Норильском промышленном районе, на Кольском полуострове и в Забайкальском крае. Рудник Таймырский относится к Заполярному дивизиону "Норникеля".

