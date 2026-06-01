"Норникель" соберет заявки на облигации в юанях, сообщил источник - 01.06.2026, ПРАЙМ
"Норникель" соберет заявки на облигации в юанях, сообщил источник
2026-06-01T17:19+0300
17:19 01.06.2026
 
"Норникель" соберет заявки на облигации в юанях, сообщил источник

"Норникель" 10 июня соберет заявки инвесторов на облигации в юанях

МОСКВА, 1 июн - ПРАЙМ. "Норильский никель" планирует 10 июня собрать заявки инвесторов на облигации, номинированные в китайской валюте, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах.
Планируемый объем выпуска будет определен позднее. Ориентир ставки купонов - 7,75-8% годовых.
Компания намерена разместить четырехлетние биржевые облигации серии БО-001Р-17-CNY с ежемесячными купонами. Номинал - 1 тысяча юаней. Техническая часть размещения предварительно назначена на 16 июня.
Расчеты по облигациям при первичном размещении предполагаются по выбору инвестора в юанях или рублях, при выплате купонов и погашении выпуска - в юанях, но по волеизъявлению инвестора возможны выплаты в рублях.
Агент по размещению - ИК "Табула Раса".
"Норильский никель" - крупнейший в мире производитель палладия и высокосортного никеля, ведущий производитель платины, кобальта, меди и родия. Основные производственные подразделения расположены в Норильском промышленном районе, на Кольском полуострове и в Забайкальском крае. Рудник Таймырский относится к Заполярному дивизиону "Норникеля".
 
