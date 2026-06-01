В Норвегии предупредили об угрозе со стороны России в Арктике
Усиление позиций России в Арктике может привести к уязвимому положению Запада, заявил министр обороны Норвегии Торе Сандвик.
2026-06-01T05:14+0300
МОСКВА, 1 июн - ПРАЙМ. Усиление позиций России в Арктике может привести к уязвимому положению Запада, заявил министр обороны Норвегии Торе Сандвик.
В интервью газете Times Сандвик выразил опасение, что Россия может получить контроль над регионом и обеспечить своему флоту легкий доступ в Атлантику.
"Это будет прямой угрозой для Великобритании", - подчеркнул министр.
Он также обеспокоен тем, что Россия может получить контроль над морскими коридорами между северным побережьем Норвегии и архипелагом Шпицберген. По словам Сандвика, при потенциальном конфликте Россия сможет применить гиперзвуковое оружие против НАТО.
При этом политик признал, что Норвегия не видит прямой угрозы со стороны РФ для Шпицбергена, а также не наблюдает усиления российской активности у архипелага.
Как заявлял глава "Росатома" Алексей Лихачев, российские атомные ледоколы радикально улучшили логистику в Арктике. По его словам, из 37 миллионов тонн грузов, перевезенных по Северному морскому пути в 2025 году, большая часть перевезена благодаря усилиям восьми ледоколов российского атомного флота.
Президент России Владимир Путин ранее в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснял, что Российская Федерация не собирается нападать на государства-члены НАТО, в этом нет никакого смысла. Путин констатировал, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".
В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД РФ заявляли, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
Министр обороны Норвегии Сандвик: усиление позиций России в Арктике угрожает Западу
