OpenAI не сосредоточена на сроках проведения IPO, заявил гендиректор

2026-06-01T22:35+0300

МОСКВА, 1 июн - ПРАЙМ. OpenAI не сосредоточена на сроках проведения первичного публичного размещения акций (IPO), проведет его, когда это будет целесообразно, заявил гендиректор компании Сэм Альтман. В конце мая газета Wall Street Journal сообщила, что OpenAI в ближайшее время планирует провести размещение, а руководство компании рассчитывает на дебют в сентябре. "Я думаю, что идет гонка за предоставление лучших технологий и построение будущего бизнеса, но, знаете, выход на биржу - мероприятие по привлечению финансирования, и я не думаю, что мы сосредоточены на сроках этого события", - сказал Альтман в интервью каналу CNBC. Он добавил, что OpenAI проведет IPO тогда, когда это будет целесообразно для компании. Альтман также сказал CNBC, что "только что" услышал о подаче заявки на проведение IPO другим ИИ-разработчиком, компанией Anthropic, которая сообщила об этом ранее в понедельник. OpenAI - разработчик чат-бота ChatGPT, который набрал популярность после запуска в конце ноября 2022 года, собрав первый миллион пользователей менее чем за неделю. Одним из сооснователей OpenAI в 2015 году выступил американский миллиардер Илон Маск, который позже разорвал связи со стартапом.

