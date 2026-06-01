OpenAI не сосредоточена на сроках проведения IPO, заявил гендиректор - 01.06.2026, ПРАЙМ
OpenAI не сосредоточена на сроках проведения IPO, заявил гендиректор - 01.06.2026, ПРАЙМ
2026-06-01T22:35+0300
2026-06-01T22:37+0300
22:35 01.06.2026 (обновлено: 22:37 01.06.2026)
 
OpenAI не сосредоточена на сроках проведения IPO, заявил гендиректор

Альтман: OpenAI не сосредоточена на сроках проведения IPO

МОСКВА, 1 июн - ПРАЙМ. OpenAI не сосредоточена на сроках проведения первичного публичного размещения акций (IPO), проведет его, когда это будет целесообразно, заявил гендиректор компании Сэм Альтман.
В конце мая газета Wall Street Journal сообщила, что OpenAI в ближайшее время планирует провести размещение, а руководство компании рассчитывает на дебют в сентябре.
"Я думаю, что идет гонка за предоставление лучших технологий и построение будущего бизнеса, но, знаете, выход на биржу - мероприятие по привлечению финансирования, и я не думаю, что мы сосредоточены на сроках этого события", - сказал Альтман в интервью каналу CNBC.
Он добавил, что OpenAI проведет IPO тогда, когда это будет целесообразно для компании.
Альтман также сказал CNBC, что "только что" услышал о подаче заявки на проведение IPO другим ИИ-разработчиком, компанией Anthropic, которая сообщила об этом ранее в понедельник.
OpenAI - разработчик чат-бота ChatGPT, который набрал популярность после запуска в конце ноября 2022 года, собрав первый миллион пользователей менее чем за неделю. Одним из сооснователей OpenAI в 2015 году выступил американский миллиардер Илон Маск, который позже разорвал связи со стартапом.
