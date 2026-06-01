Суд не стал запрещать переезд оператора "Турецкого потока" в Венгрию

Окружной суд Амстердама отказался удовлетворить ходатайство украинской "ДТЭК Крымэнерго" о запрете оператору газопровода "Турецкий поток" South Stream Transport

2026-06-01T10:06+0300

МОСКВА, 1 июн - ПРАЙМ. Окружной суд Амстердама отказался удовлетворить ходатайство украинской "ДТЭК Крымэнерго" о запрете оператору газопровода "Турецкий поток" South Stream Transport (SST) переезжать из Нидерландов в Венгрию, пишет газета "Ведомости" со ссылкой на материалы дела. "Окружной суд Амстердама отказался запретить оператору газопровода "Турецкий поток" South Stream Transport (SST), который принадлежит "Газпрому", переезжать из Нидерландов в Венгрию", - говорится в газете со ссылкой на материалы суда. С ходатайством в суд обратилась энергокомпания "ДТЭК Крымэнерго" украинского бизнесмена Рината Ахметова (признан Минюстом членом экстремистского объединения, которое запрещено в РФ), добивающаяся исполнения арбитражного решения о взыскании с России компенсации за утраченные активы в Крыму. Компания утверждала, что возможный переезд SST может затруднить исполнение обеспечительных мер, ранее наложенных на активы группы "Газпрома" в Нидерландах. При этом из материалов дела следует, что сам оператор "Турецкого потока" не планирует перенос бизнеса в Венгрию. В письме суду представители SST сообщили, что конкретных планов по смене юрисдикции у компании пока нет, а в случае их появления интересы кредиторов будут соблюдены. В декабре 2025 года глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявлял, что оператор газопровода "Турецкий поток" начал перенос деятельности из Нидерландов в Венгрию. По его словам, это должно было обеспечить бесперебойную работу компании после ареста ее активов в Нидерландах.

