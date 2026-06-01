https://1prime.ru/20260601/operator-870379373.html
Суд не стал запрещать переезд оператора "Турецкого потока" в Венгрию
Суд не стал запрещать переезд оператора "Турецкого потока" в Венгрию - 01.06.2026, ПРАЙМ
Суд не стал запрещать переезд оператора "Турецкого потока" в Венгрию
Окружной суд Амстердама отказался удовлетворить ходатайство украинской "ДТЭК Крымэнерго" о запрете оператору газопровода "Турецкий поток" South Stream Transport | 01.06.2026, ПРАЙМ
2026-06-01T10:06+0300
2026-06-01T10:06+0300
2026-06-01T10:06+0300
газ
бизнес
нидерланды
венгрия
амстердам
ринат ахметов
петер сийярто
газпром
газопровод "турецкий поток"
https://cdnn.1prime.ru/img/82957/66/829576632_0:156:3001:1844_1920x0_80_0_0_ca1d8df6a40e8a9b92c430894a8965e7.jpg
МОСКВА, 1 июн - ПРАЙМ. Окружной суд Амстердама отказался удовлетворить ходатайство украинской "ДТЭК Крымэнерго" о запрете оператору газопровода "Турецкий поток" South Stream Transport (SST) переезжать из Нидерландов в Венгрию, пишет газета "Ведомости" со ссылкой на материалы дела. "Окружной суд Амстердама отказался запретить оператору газопровода "Турецкий поток" South Stream Transport (SST), который принадлежит "Газпрому", переезжать из Нидерландов в Венгрию", - говорится в газете со ссылкой на материалы суда. С ходатайством в суд обратилась энергокомпания "ДТЭК Крымэнерго" украинского бизнесмена Рината Ахметова (признан Минюстом членом экстремистского объединения, которое запрещено в РФ), добивающаяся исполнения арбитражного решения о взыскании с России компенсации за утраченные активы в Крыму. Компания утверждала, что возможный переезд SST может затруднить исполнение обеспечительных мер, ранее наложенных на активы группы "Газпрома" в Нидерландах. При этом из материалов дела следует, что сам оператор "Турецкого потока" не планирует перенос бизнеса в Венгрию. В письме суду представители SST сообщили, что конкретных планов по смене юрисдикции у компании пока нет, а в случае их появления интересы кредиторов будут соблюдены. В декабре 2025 года глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявлял, что оператор газопровода "Турецкий поток" начал перенос деятельности из Нидерландов в Венгрию. По его словам, это должно было обеспечить бесперебойную работу компании после ареста ее активов в Нидерландах.
https://1prime.ru/20260501/gazprom-869607222.html
нидерланды
венгрия
амстердам
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/82957/66/829576632_166:0:2833:2000_1920x0_80_0_0_9f441105185ae27af9f641c438debf62.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
газ, бизнес, нидерланды, венгрия, амстердам, ринат ахметов, петер сийярто, газпром, газопровод "турецкий поток"
Газ, Бизнес, НИДЕРЛАНДЫ, ВЕНГРИЯ, Амстердам, Ринат Ахметов, Петер Сийярто, Газпром, Газопровод "Турецкий поток"
Суд не стал запрещать переезд оператора "Турецкого потока" в Венгрию
Суд в Амстердаме отказался запретить оператору "Турецкого потока" переезжать в Венгрию