Суд не стал запрещать переезд оператора "Турецкого потока" в Венгрию - 01.06.2026, ПРАЙМ
Суд не стал запрещать переезд оператора "Турецкого потока" в Венгрию
2026-06-01T10:06+0300
МОСКВА, 1 июн - ПРАЙМ. Окружной суд Амстердама отказался удовлетворить ходатайство украинской "ДТЭК Крымэнерго" о запрете оператору газопровода "Турецкий поток" South Stream Transport (SST) переезжать из Нидерландов в Венгрию, пишет газета "Ведомости" со ссылкой на материалы дела.
"Окружной суд Амстердама отказался запретить оператору газопровода "Турецкий поток" South Stream Transport (SST), который принадлежит "Газпрому", переезжать из Нидерландов в Венгрию", - говорится в газете со ссылкой на материалы суда.
С ходатайством в суд обратилась энергокомпания "ДТЭК Крымэнерго" украинского бизнесмена Рината Ахметова (признан Минюстом членом экстремистского объединения, которое запрещено в РФ), добивающаяся исполнения арбитражного решения о взыскании с России компенсации за утраченные активы в Крыму. Компания утверждала, что возможный переезд SST может затруднить исполнение обеспечительных мер, ранее наложенных на активы группы "Газпрома" в Нидерландах.
При этом из материалов дела следует, что сам оператор "Турецкого потока" не планирует перенос бизнеса в Венгрию. В письме суду представители SST сообщили, что конкретных планов по смене юрисдикции у компании пока нет, а в случае их появления интересы кредиторов будут соблюдены.
В декабре 2025 года глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявлял, что оператор газопровода "Турецкий поток" начал перенос деятельности из Нидерландов в Венгрию. По его словам, это должно было обеспечить бесперебойную работу компании после ареста ее активов в Нидерландах.
ГазБизнесНИДЕРЛАНДЫВЕНГРИЯАмстердамРинат АхметовПетер СийяртоГазпромГазопровод "Турецкий поток"
 
 
