Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Опрос показал, как россияне оценивают детство современных детей - 01.06.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260601/opros-870374461.html
Опрос показал, как россияне оценивают детство современных детей
Опрос показал, как россияне оценивают детство современных детей - 01.06.2026, ПРАЙМ
Опрос показал, как россияне оценивают детство современных детей
Только каждый четвертый россиянин считает, что детство современных детей лучше, чем было его собственное детство, в то время как каждый второй придерживается... | 01.06.2026, ПРАЙМ
2026-06-01T05:47+0300
2026-06-01T05:47+0300
бизнес
экономика
общество
superjob
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/870374461.jpg?1780282050
МОСКВА, 1 июня - ПРАЙМ. Только каждый четвертый россиянин считает, что детство современных детей лучше, чем было его собственное детство, в то время как каждый второй придерживается противоположной точки зрения, выяснили для РИА Новости аналитики SuperJob к Международному дню защиты детей 1 июня. "Лишь 24% россиян полагают, что нынешние дети живут счастливее, чем они сами в свои юные годы. Противоположной точки зрения придерживается каждый второй (52%)" - говорится в исследовании, проведенном на основе опроса 1600 экономически активных граждан от 18 лет. Также в нем говорится, что остальные 24% респондентов затруднились с однозначной оценкой. Россияне со средним профессиональным образованием считают сегодняшних детей более счастливыми (32%), в то время как из закончивших вузы с ними согласны 20%. Респонденты младше 35 лет (48%) уверены, что нынешнее поколение не счастливее предыдущих, из опрошенных старше 45 лет с этим согласны уже 58%. В свою очередь, 32% респондентов, уже ставших родителями, считают современных детей счастливее. Из тех, у кого детей нет, с ними согласны только 16%, а доля затруднившихся с ответом составила 32%. Аналитики считают, что за все время проведения подобных опросов не изменилось одно: россияне идеализируют свое детство и критикуют новое поколение. Так, среди типичных аргументов опрошенных, которые приводят аналитики, - это указание на множество гаджетов, которых не было в детстве респондентов в результате чего их "домой с улицы нельзя было загнать". "Может, возможностей и игрушек, сладостей, мультиков у нынешних детей и больше, но это не значит, что они счастливее"; "В чем-то счастливее: в моем детстве не было нормальных детских площадок, только песочницы и "муравейник". А в чем-то хуже, например, школьная программа и ЕГЭ. И нельзя гулять одним — только со старшими", - также говорится в комментариях.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, общество , superjob
Бизнес, Экономика, Общество , SuperJob
05:47 01.06.2026
 
Опрос показал, как россияне оценивают детство современных детей

SuperJob: каждый четвертый россиянин считает, что детство современных детей лучше

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 1 июня - ПРАЙМ. Только каждый четвертый россиянин считает, что детство современных детей лучше, чем было его собственное детство, в то время как каждый второй придерживается противоположной точки зрения, выяснили для РИА Новости аналитики SuperJob к Международному дню защиты детей 1 июня.
"Лишь 24% россиян полагают, что нынешние дети живут счастливее, чем они сами в свои юные годы. Противоположной точки зрения придерживается каждый второй (52%)" - говорится в исследовании, проведенном на основе опроса 1600 экономически активных граждан от 18 лет. Также в нем говорится, что остальные 24% респондентов затруднились с однозначной оценкой.
Россияне со средним профессиональным образованием считают сегодняшних детей более счастливыми (32%), в то время как из закончивших вузы с ними согласны 20%.
Респонденты младше 35 лет (48%) уверены, что нынешнее поколение не счастливее предыдущих, из опрошенных старше 45 лет с этим согласны уже 58%.
В свою очередь, 32% респондентов, уже ставших родителями, считают современных детей счастливее. Из тех, у кого детей нет, с ними согласны только 16%, а доля затруднившихся с ответом составила 32%.
Аналитики считают, что за все время проведения подобных опросов не изменилось одно: россияне идеализируют свое детство и критикуют новое поколение.
Так, среди типичных аргументов опрошенных, которые приводят аналитики, - это указание на множество гаджетов, которых не было в детстве респондентов в результате чего их "домой с улицы нельзя было загнать".
"Может, возможностей и игрушек, сладостей, мультиков у нынешних детей и больше, но это не значит, что они счастливее"; "В чем-то счастливее: в моем детстве не было нормальных детских площадок, только песочницы и "муравейник". А в чем-то хуже, например, школьная программа и ЕГЭ. И нельзя гулять одним — только со старшими", - также говорится в комментариях.
 
ЭкономикаБизнесОбществоSuperJob
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала