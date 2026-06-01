Опрос показал, как россияне оценивают детство современных детей

2026-06-01T05:47+0300

МОСКВА, 1 июня - ПРАЙМ. Только каждый четвертый россиянин считает, что детство современных детей лучше, чем было его собственное детство, в то время как каждый второй придерживается противоположной точки зрения, выяснили для РИА Новости аналитики SuperJob к Международному дню защиты детей 1 июня. "Лишь 24% россиян полагают, что нынешние дети живут счастливее, чем они сами в свои юные годы. Противоположной точки зрения придерживается каждый второй (52%)" - говорится в исследовании, проведенном на основе опроса 1600 экономически активных граждан от 18 лет. Также в нем говорится, что остальные 24% респондентов затруднились с однозначной оценкой. Россияне со средним профессиональным образованием считают сегодняшних детей более счастливыми (32%), в то время как из закончивших вузы с ними согласны 20%. Респонденты младше 35 лет (48%) уверены, что нынешнее поколение не счастливее предыдущих, из опрошенных старше 45 лет с этим согласны уже 58%. В свою очередь, 32% респондентов, уже ставших родителями, считают современных детей счастливее. Из тех, у кого детей нет, с ними согласны только 16%, а доля затруднившихся с ответом составила 32%. Аналитики считают, что за все время проведения подобных опросов не изменилось одно: россияне идеализируют свое детство и критикуют новое поколение. Так, среди типичных аргументов опрошенных, которые приводят аналитики, - это указание на множество гаджетов, которых не было в детстве респондентов в результате чего их "домой с улицы нельзя было загнать". "Может, возможностей и игрушек, сладостей, мультиков у нынешних детей и больше, но это не значит, что они счастливее"; "В чем-то счастливее: в моем детстве не было нормальных детских площадок, только песочницы и "муравейник". А в чем-то хуже, например, школьная программа и ЕГЭ. И нельзя гулять одним — только со старшими", - также говорится в комментариях.

