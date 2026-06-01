Пашинян заявил о создании в Армении генерирующих мощностей, равных трем АЭС

2026-06-01T09:43+0300

ЕРЕВАН, 1 июн - ПРАЙМ. Премьер-министр Армении Никол Пашинян утверждает, что в республике за счет энергии солнца созданы энергогенерирующие мощности, равные трем АЭС, хотя до этого он сравнивал потенциал гелиостанций с двумя атомными станциями. Ранее Пашинян заявлял, что в Армении "созданы мощности солнечной энергии, равные двум атомным станциям, то есть 1141 мегаватт". Он добавил, что республике лишь нужно сосредоточиться на накоплении электроэнергии. "Мецаморская атомная станция имеет мощность 400 мегаватт. С 2018 года по сегодняшний день мы создали в Армении мощности за счет солнечных станций около 1200 мегаватт. Это означает, что мы создали три атомные станции без лишнего шума", - сказал Пашинян ходе встречи с избирателями в Ереване. Тем не менее, по его словам, у солнечной энергетики есть один недостаток: для того, чтобы иметь эту электроэнергию ночью, нужно ее аккумулировать. "Одним из важнейших направлений нашего сотрудничества с Европейским союзом в ближайшее время станет создание аккумуляторных станций в Армении, чтобы солнечная энергетика была неисчерпаемой... Мы должны создать аккумуляторные станции, и в ближайшее время мы обязательно это сделаем", - заявил Пашинян.

