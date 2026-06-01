https://1prime.ru/20260601/pashinyan-870378582.html
Пашинян заявил о создании в Армении генерирующих мощностей, равных трем АЭС
Пашинян заявил о создании в Армении генерирующих мощностей, равных трем АЭС - 01.06.2026, ПРАЙМ
Пашинян заявил о создании в Армении генерирующих мощностей, равных трем АЭС
Премьер-министр Армении Никол Пашинян утверждает, что в республике за счет энергии солнца созданы энергогенерирующие мощности, равные трем АЭС, хотя до этого он | 01.06.2026, ПРАЙМ
2026-06-01T09:43+0300
2026-06-01T09:43+0300
2026-06-01T09:43+0300
армения
ереван
никол пашинян
мировая экономика
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/15/865777473_0:201:2927:1847_1920x0_80_0_0_e4943dcd0b1b9b497804c628ba667cc2.jpg
ЕРЕВАН, 1 июн - ПРАЙМ. Премьер-министр Армении Никол Пашинян утверждает, что в республике за счет энергии солнца созданы энергогенерирующие мощности, равные трем АЭС, хотя до этого он сравнивал потенциал гелиостанций с двумя атомными станциями. Ранее Пашинян заявлял, что в Армении "созданы мощности солнечной энергии, равные двум атомным станциям, то есть 1141 мегаватт". Он добавил, что республике лишь нужно сосредоточиться на накоплении электроэнергии. "Мецаморская атомная станция имеет мощность 400 мегаватт. С 2018 года по сегодняшний день мы создали в Армении мощности за счет солнечных станций около 1200 мегаватт. Это означает, что мы создали три атомные станции без лишнего шума", - сказал Пашинян ходе встречи с избирателями в Ереване. Тем не менее, по его словам, у солнечной энергетики есть один недостаток: для того, чтобы иметь эту электроэнергию ночью, нужно ее аккумулировать. "Одним из важнейших направлений нашего сотрудничества с Европейским союзом в ближайшее время станет создание аккумуляторных станций в Армении, чтобы солнечная энергетика была неисчерпаемой... Мы должны создать аккумуляторные станции, и в ближайшее время мы обязательно это сделаем", - заявил Пашинян.
https://1prime.ru/20260531/armeniya-870365274.html
армения
ереван
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/15/865777473_99:0:2828:2047_1920x0_80_0_0_9e9467b2518b40a5074ef0c17de57551.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
армения, ереван, никол пашинян, мировая экономика
АРМЕНИЯ, Ереван, Никол Пашинян, Мировая экономика
Пашинян заявил о создании в Армении генерирующих мощностей, равных трем АЭС
Пашинян: в Армении созданы энергогенерирующие мощности, равные трем АЭС
ЕРЕВАН, 1 июн - ПРАЙМ. Премьер-министр Армении Никол Пашинян утверждает, что в республике за счет энергии солнца созданы энергогенерирующие мощности, равные трем АЭС, хотя до этого он сравнивал потенциал гелиостанций с двумя атомными станциями.
Ранее Пашинян
заявлял, что в Армении
"созданы мощности солнечной энергии, равные двум атомным станциям, то есть 1141 мегаватт". Он добавил, что республике лишь нужно сосредоточиться на накоплении электроэнергии.
"Мецаморская атомная станция имеет мощность 400 мегаватт. С 2018 года по сегодняшний день мы создали в Армении мощности за счет солнечных станций около 1200 мегаватт. Это означает, что мы создали три атомные станции без лишнего шума", - сказал Пашинян ходе встречи с избирателями в Ереване.
Тем не менее, по его словам, у солнечной энергетики есть один недостаток: для того, чтобы иметь эту электроэнергию ночью, нужно ее аккумулировать.
"Одним из важнейших направлений нашего сотрудничества с Европейским союзом в ближайшее время станет создание аккумуляторных станций в Армении, чтобы солнечная энергетика была неисчерпаемой... Мы должны создать аккумуляторные станции, и в ближайшее время мы обязательно это сделаем", - заявил Пашинян.
Глава Минэкономики Армении оценил ситуацию с экспортом сельхозпродукции