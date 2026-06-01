Россиянам рассказали, кому ждать повышения пенсии в июне - 01.06.2026, ПРАЙМ

С июня 2026 года повышение пенсионных выплат затронет сразу несколько категорий граждан. Сумма увеличения может существенно отличаться. О том, кому и на сколько | 01.06.2026, ПРАЙМ

2026-06-01T02:02+0300

МОСКВА, 1 июня — ПРАЙМ. С июня 2026 года повышение пенсионных выплат затронет сразу несколько категорий граждан. Сумма увеличения может существенно отличаться. О том, кому и на сколько прибавят пенсию, агентству “Прайм” рассказал член Общественной палаты РФ, профессор, декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов.Наиболее заметное увеличение предусмотрено для пенсионеров, которым в мае исполнилось 80 лет. После достижения этого возраста фиксированная часть страховой пенсии по старости увеличивается с 9 584,69 до 19 169,38 рубля. Дополнительно назначается надбавка по уходу в размере 1 413,86 рубля. Общая прибавка для этой категории составляет около 10 998 рублей ежемесячно.Перерасчет производится автоматически, без обращения в Социальный фонд. Аналогичный порядок действует для граждан, которым в мае впервые установили первую группу инвалидности."При этом двойное повышение по двум основаниям одновременно не предусмотрено. Если пенсионер уже получает повышенную выплату как инвалид первой группы, повторного увеличения после 80 лет не будет", — уточнил юрист.Дополнительные суммы смогут оформить пенсионеры, на содержании которых находятся нетрудоспособные члены семьи. За каждого иждивенца предусмотрена доплата в размере 3 194,90 рубля. Максимально учитываются трое иждивенцев, поэтому общая сумма повышения может достигать 9 584,70 рубля. Такая надбавка назначается только после подачи заявления.Неработающие пенсионеры, которые в мае 2026 года подтвердили не менее 30 лет сельского стажа, также смогут получить повышение: для них фиксированная часть пенсии увеличивается на 25%, что составляет 2 396,17 рубля. Если сведения о стаже отсутствуют в системе Соцфонда, право на доплату придется подтверждать трудовой книжкой и архивными справками.Повышенные выплаты с июня получат и пенсионеры, которые в мае подтвердили ранее неучтенный северный стаж. За 15 лет работы в районах Крайнего Севера фиксированная часть пенсии увеличивается на 50% (4 792,34 рубля), а для стажа не менее 20 лет в приравненных к северным территориям — 2 875,40 рубля.Работающие пенсионеры, уволившиеся в мае 2026 года, также получат перерасчет: после прекращения трудовой деятельности им восстановят все пропущенные индексации. Размер прибавки зависит от индивидуальных пенсионных коэффициентов и периода работы после выхода на пенсию, заключил Виноградов.

