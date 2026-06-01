Ограничения на переводы для нерезидентов из недружественных стран продлили - 01.06.2026, ПРАЙМ
Ограничения на переводы для нерезидентов из недружественных стран продлили
16:49 01.06.2026 (обновлено: 16:58 01.06.2026)
 
Ограничения на переводы для нерезидентов из недружественных стран продлили

ЦБ продлил до 7 декабря ограничения на переводы для нерезидентов из недружественных стран

МОСКВА, 1 июн - ПРАЙМ. Банк России продлил до 7 декабря 2026 года ограничения на перевод средств за рубеж для нерезидентов из недружественных стран, сообщил регулятор.
"Банк России сохраняет на период с 8 июня до 7 декабря 2026 года включительно действующие сейчас ограничения", - говорится в сообщении.
Сохраняется запрет на перевод средств за рубеж для не работающих в России физических лиц – нерезидентов из недружественных стран, а также для юридических лиц из таких государств. "Это ограничение не касается иностранных компаний, которые находятся под контролем российских юридических или физических лиц", - поясняет регулятор.
При этом указанные запреты не распространяются на операции по переводу денежных средств иностранными инвесторами, которые вкладываются в российский финансовый рынок, со счетов типа "Ин" на счета за рубежом.
Физические лица – нерезиденты из недружественных стран, работающие в России, могут переводить за рубеж средства в размере заработной платы.
Банки из недружественных государств могут осуществлять переводы денежных средств в рублях с использованием корреспондентских счетов, открытых в российских кредитных организациях, если счета плательщика и получателя открыты в зарубежных банках, отмечает регулятор.
