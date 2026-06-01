https://1prime.ru/20260601/pjatigorsk-870370285.html

В Пятигорске число отравившихся в кафе выросло до 34 человек

В Пятигорске число отравившихся в кафе выросло до 34 человек - 01.06.2026, ПРАЙМ

В Пятигорске число отравившихся в кафе выросло до 34 человек

Число поступивших в больницу с отравлением в кафе Пятигорска возросло до 34, еще пятеро отказались от госпитализации, сообщил глава города Дмитрий Ворошилов. | 01.06.2026, ПРАЙМ

2026-06-01T00:03+0300

2026-06-01T00:03+0300

2026-06-01T00:03+0300

общество

здоровье

бизнес

рф

роспотребнадзор

ск рф

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/870370285.jpg?1780261384

МОСКВА, 31 мая - ПРАЙМ. Число поступивших в больницу с отравлением в кафе Пятигорска возросло до 34, еще пятеро отказались от госпитализации, сообщил глава города Дмитрий Ворошилов. В субботу глава Пятигорска Дмитрий Ворошилов сообщал, что девять человек поступили в больницу с кишечной инфекцией, предварительно, они посещали одно кафе, детей среди пострадавших нет. В региональном управлении Роспотребнадзора сообщили, что у пациентов обнаружены маркеры сальмонелл. Пресс-служба СУ СК РФ по региону позже сообщала, что 31 человек был госпитализирован. "К сожалению, к вечеру поступили еще три человека, общее количество госпитализированных - 34 пациента. Пять человек отказались от госпитализации", - написал Ворошилов в канале на платформе "Макс". Глава Пятигорска подчеркнул, что в инфекционном отделении городской больницы № 2 создан резерв койко-мест, всем пострадавшим оказывается вся необходимая профессиональная помощь. "Врачи в отделении - одни из самых лучших в крае", - уточнил он.

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , здоровье, бизнес, рф, роспотребнадзор, ск рф