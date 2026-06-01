В Пятигорске число отравившихся в кафе выросло до 34 человек
Число поступивших в больницу с отравлением в кафе Пятигорска возросло до 34, еще пятеро отказались от госпитализации, сообщил глава города Дмитрий Ворошилов. | 01.06.2026, ПРАЙМ
2026-06-01T00:03+0300
МОСКВА, 31 мая - ПРАЙМ. Число поступивших в больницу с отравлением в кафе Пятигорска возросло до 34, еще пятеро отказались от госпитализации, сообщил глава города Дмитрий Ворошилов.
В субботу глава Пятигорска Дмитрий Ворошилов сообщал, что девять человек поступили в больницу с кишечной инфекцией, предварительно, они посещали одно кафе, детей среди пострадавших нет. В региональном управлении Роспотребнадзора сообщили, что у пациентов обнаружены маркеры сальмонелл. Пресс-служба СУ СК РФ по региону позже сообщала, что 31 человек был госпитализирован.
"К сожалению, к вечеру поступили еще три человека, общее количество госпитализированных - 34 пациента. Пять человек отказались от госпитализации", - написал Ворошилов в канале на платформе "Макс".
Глава Пятигорска подчеркнул, что в инфекционном отделении городской больницы № 2 создан резерв койко-мест, всем пострадавшим оказывается вся необходимая профессиональная помощь.
"Врачи в отделении - одни из самых лучших в крае", - уточнил он.
