"Победа" со 2 июня будет завершать посадку на рейс за 25 минут до вылета

2026-06-01T22:59+0300

МОСКВА, 1 июн - ПРАЙМ. Авиакомпания "Победа" со 2 июня будет завершать посадку на рейсы в аэропорту Сочи, а также "Внуково" и "Шереметьево" за 25 минут до вылета, а не за 20, то есть так же, как и во всех других аэропортах маршрутной сети, сообщил перевозчик. "Сообщаем, что со 2 июня 2026 года во всех аэропортах маршрутной сети "Победы" будет действовать единое время окончания посадки на борт - за 25 минут до времени вылета, указанного в маршрутной квитанции", - говорится в сообщении. Отмечается, что для большинства аэропортов порядок остается без изменений. Время окончания посадки поменяется в аэропортах "Внуково", "Шереметьево" и "Сочи", где ранее посадка завершалась за 20 минут до вылета. Авиакомпания просит всех клиентов учитывать новое время окончания посадки при планировании поездки и приходить к выходу на посадку заранее.

