Посадка в самолет по биометрии будет доступна на рейсах "Аэрофлот Шаттл" - 01.06.2026, ПРАЙМ
Посадка в самолет по биометрии будет доступна на рейсах "Аэрофлот Шаттл"
2026-06-01T00:21+0300
00:21 01.06.2026
 
МОСКВА, 1 июн - ПРАЙМ. Сервис посадки в самолет по биометрии будет доступен россиянам с 1 июня на рейсах программы "Аэрофлот Шаттл" между Москвой и Санкт-Петербургом.
Опция будет доступна в рамках эксперимента по прохождению предполетных формальностей с использованием государственной Единой биометрической системы, который пройдет в период с 1 июня 2026 года до 1 апреля 2027 года.
Использование биометрии станет альтернативой предъявлению паспорта. С помощью биометрии можно будет пройти регистрацию на рейс, предполетные формальности и посадку на борт. Каждый пассажир сможет самостоятельно решить, что ему использовать - паспорт или биометрию. При этом пока идет эксперимент, даже при использовании биометрии нужно будет иметь при себе паспорт.
Чтобы воспользоваться сервисом, нужно предварительно сдать свои биометрические данные в единую систему - это можно сделать, например, в банках. После этого в системе создается цифровой шаблон лица, по которому и будет подтверждаться личность пассажира.
По итогам эксперимента будут подготовлены предложения по развитию и масштабированию применения таких технологий. Интерес к биометрическим технологиям также проявил аэропорт "Внуково". Аэропорт "Шереметьево" также прорабатывает введение биометрии для посадки на международные рейсы.
 
