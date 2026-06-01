Посадка в самолет по биометрии будет доступна на рейсах "Аэрофлот Шаттл"

2026-06-01T00:21+0300

МОСКВА, 1 июн - ПРАЙМ. Сервис посадки в самолет по биометрии будет доступен россиянам с 1 июня на рейсах программы "Аэрофлот Шаттл" между Москвой и Санкт-Петербургом. Опция будет доступна в рамках эксперимента по прохождению предполетных формальностей с использованием государственной Единой биометрической системы, который пройдет в период с 1 июня 2026 года до 1 апреля 2027 года. Использование биометрии станет альтернативой предъявлению паспорта. С помощью биометрии можно будет пройти регистрацию на рейс, предполетные формальности и посадку на борт. Каждый пассажир сможет самостоятельно решить, что ему использовать - паспорт или биометрию. При этом пока идет эксперимент, даже при использовании биометрии нужно будет иметь при себе паспорт. Чтобы воспользоваться сервисом, нужно предварительно сдать свои биометрические данные в единую систему - это можно сделать, например, в банках. После этого в системе создается цифровой шаблон лица, по которому и будет подтверждаться личность пассажира. По итогам эксперимента будут подготовлены предложения по развитию и масштабированию применения таких технологий. Интерес к биометрическим технологиям также проявил аэропорт "Внуково". Аэропорт "Шереметьево" также прорабатывает введение биометрии для посадки на международные рейсы.

бизнес, россия, здоровье, москва, санкт-петербург, аэрофлот, аэропорт внуково, аэропорт шереметьево