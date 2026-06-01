Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Посол прокомментировал неприсоединение Сербии к санкциям Запада - 01.06.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260601/posol-870371597.html
Посол прокомментировал неприсоединение Сербии к санкциям Запада
Посол прокомментировал неприсоединение Сербии к санкциям Запада - 01.06.2026, ПРАЙМ
Посол прокомментировал неприсоединение Сербии к санкциям Запада
Российская сторона рассматривает неприсоединение Белграда к антироссийским санкциям Запада как подтверждение самостоятельного и взвешенного внешнеполитического... | 01.06.2026, ПРАЙМ
2026-06-01T00:51+0300
2026-06-01T00:51+0300
экономика
мировая экономика
россия
белград
сербия
запад
александр вучич
ес
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/870371597.jpg?1780264307
МОСКВА, 1 июн - ПРАЙМ. Российская сторона рассматривает неприсоединение Белграда к антироссийским санкциям Запада как подтверждение самостоятельного и взвешенного внешнеполитического курса Сербии, заявил посол РФ Александр Боцан-Харченко. "Несмотря на усиливающееся давление со стороны Евросоюза, Белград не присоединяется к нелегитимным антироссийским санкциям. Рассматриваем такую последовательную позицию как подтверждение самостоятельного, взвешенного внешнеполитического курса Сербии", - сказал он "Известиям". Как подчеркнул дипломат, сербское общество хорошо знает двойные стандарты западников и небезосновательно относится с изрядной долей скепсиса к евроинтеграции страны. Как заявлял президент Сербии Александр Вучич, Евросоюз не открыл ни одной новой главы переговорной платформы о вступлении Сербии на протяжении пяти лет из-за отказа официального Белграда поддержать санкции против России и признать независимость самопровозглашенной республики Косово.
белград
сербия
запад
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, россия, белград, сербия, запад, александр вучич, ес
Экономика, Мировая экономика, РОССИЯ, БЕЛГРАД, СЕРБИЯ, ЗАПАД, Александр Вучич, ЕС
00:51 01.06.2026
 
Посол прокомментировал неприсоединение Сербии к санкциям Запада

Посол Боцан-Харченко: неприсоединение Белграда к санкциям подтверждает курс Сербии

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 1 июн - ПРАЙМ. Российская сторона рассматривает неприсоединение Белграда к антироссийским санкциям Запада как подтверждение самостоятельного и взвешенного внешнеполитического курса Сербии, заявил посол РФ Александр Боцан-Харченко.
"Несмотря на усиливающееся давление со стороны Евросоюза, Белград не присоединяется к нелегитимным антироссийским санкциям. Рассматриваем такую последовательную позицию как подтверждение самостоятельного, взвешенного внешнеполитического курса Сербии", - сказал он "Известиям".
Как подчеркнул дипломат, сербское общество хорошо знает двойные стандарты западников и небезосновательно относится с изрядной долей скепсиса к евроинтеграции страны.
Как заявлял президент Сербии Александр Вучич, Евросоюз не открыл ни одной новой главы переговорной платформы о вступлении Сербии на протяжении пяти лет из-за отказа официального Белграда поддержать санкции против России и признать независимость самопровозглашенной республики Косово.
 
ЭкономикаМировая экономикаРОССИЯБЕЛГРАДСЕРБИЯЗАПАДАлександр ВучичЕС
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала