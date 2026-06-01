Посол прокомментировал неприсоединение Сербии к санкциям Запада

2026-06-01T00:51+0300

МОСКВА, 1 июн - ПРАЙМ. Российская сторона рассматривает неприсоединение Белграда к антироссийским санкциям Запада как подтверждение самостоятельного и взвешенного внешнеполитического курса Сербии, заявил посол РФ Александр Боцан-Харченко. "Несмотря на усиливающееся давление со стороны Евросоюза, Белград не присоединяется к нелегитимным антироссийским санкциям. Рассматриваем такую последовательную позицию как подтверждение самостоятельного, взвешенного внешнеполитического курса Сербии", - сказал он "Известиям". Как подчеркнул дипломат, сербское общество хорошо знает двойные стандарты западников и небезосновательно относится с изрядной долей скепсиса к евроинтеграции страны. Как заявлял президент Сербии Александр Вучич, Евросоюз не открыл ни одной новой главы переговорной платформы о вступлении Сербии на протяжении пяти лет из-за отказа официального Белграда поддержать санкции против России и признать независимость самопровозглашенной республики Косово.

