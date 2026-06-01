Завершается прием заявок на аукцион по продаже Рижского вокзала в Москве

2026-06-01T00:18+0300

МОСКВА, 1 июн - ПРАЙМ. Завершается прием заявок на аукцион по продаже Рижского вокзала в Москве, принадлежащего РЖД, следует из материалов торговой площадки, которые изучило РИА Новости. "Дата и время окончания подачи заявок на участие … 01.06.2026 12:00 (время московское)", - говорится в материалах. Предыдущий аукцион был признан несостоявшимся из-за отсутствия заявок. РЖД объявили новые торги. Поданные заявки будут рассмотрены 8 июня. Сами торги назначены на 10 июня. Они пройдут в электронной форме на повышение цены. Стартовая стоимость объекта составляет 4 миллиарда рублей, шаг аукциона – 200,5 миллиона рублей. Повторные торги на повышение, поясняли РИА Новости в РЖД, проводятся, потому что компания видит устойчивый интерес к объекту со стороны рынка. Там поясняли, что у инвесторов "есть необходимость дополнительной проработки решений с учетом уникальности объекта". Лот включает здание Рижского вокзала общей площадью 3,9 тысячи квадратных метров 1901 года постройки, нежилое двухэтажное здание общей площадью 3,8 тысячи квадратных метров 1929 года постройки и земельный участок общей площадью 13,7 тысячи квадратных метров (будет передан новому собственнику в субаренду). Рижский вокзал построен в неорусском стиле в 1901 году по проекту петербургского архитектора Станислава Бржозовского. В здании были выполнены лаконичные хрустальные люстры и лепнина. Сам Рижский вокзал уже некоторое время не используется для обслуживания пассажиров.

бизнес, россия, ржд