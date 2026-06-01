В Госдуму внесли проект о мерах поддержки "Почты России"
2026-06-01T22:11+0300
МОСКВА, 1 июн - ПРАЙМ. Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, который предлагает ряд новых мер поддержки для "Почты России", включая размещение рекламы на платежках ЖКХ и создание цифровых почтовых ящиков для направления юридически значимых сообщений, документ доступен в думской электронной базе. "Проектом федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "О почтовой связи" и отдельные законодательные акты Российской Федерации" (далее - законопроект) предусматриваются изменения в Федеральный закон "О почтовой связи", Жилищный кодекс Российской Федерации, Федеральный закон "О связи" и иные федеральные законы в целях реализации мер поддержки АО "Почта России", - сообщается в пояснительной записке к проекту. Согласно документу, в почтовых отделениях будет обеспечен прием электронных средств платежа без взимания банками комиссии. Платежные документы за жилье и коммунальные услуги предлагается направлять в электронном виде через портал "Госуслуги". Также предусматривается, что "Почта России" сможет размещать рекламу на доставляемых ею платежных документах. Законопроектом разрешается привлекать сторонние организации и индивидуальных предпринимателей для обработки и доставки почтовых отправлений. Также оптимизируются графики работы почтовых отделений. Абонентские почтовые шкафы и ящики в многоквартирных домах, согласно проекту, смогут использовать только "Почта России", управляющие компании и организации, которые выбрали собственники жилья на общем собрании. Проектом предусматривается возможность приема и доставки заявлений о предоставлении государственных и муниципальных услуг и результатов их предоставления организациями федеральной почтовой связи. Плата за универсальные услуги почтовой связи для отдельных категорий граждан будет регулироваться государством. Предлагается, что реализовывать государственные знаки почтовой оплаты (марки) смогут только организации федеральной почтовой связи.
