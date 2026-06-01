МВД опровергло информацию о массовых проверках пожилых водителей - 01.06.2026, ПРАЙМ
МВД опровергло информацию о массовых проверках пожилых водителей
13:23 01.06.2026
 
МВД опровергло информацию о массовых проверках пожилых водителей

© РИА Новости . Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкСотрудник ДПС ГИБДД проверяет документы у водителя
МОСКВА, 1 июн - ПРАЙМ. Информация о том, что с 1 июня сотрудники Госавтоинспекции якобы начнут останавливать пожилых водителей в рамках масштабных проверок, не соответствует действительности, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
По ее словам, на информационных интернет-ресурсах сегодня опубликованы материалы, в которых утверждается, что с 1 июня сотрудники Госавтоинспекции якобы начнут в массовом порядке останавливать пожилых водителей в рамках масштабных проверок.
"Данная новость не соответствует действительности. Напротив, сотрудники Госавтоинспекции оказывают содействие участникам дорожного движения, в том числе лицам пожилого возраста, оказавшимся на дороге в затруднительной ситуации", - написала она в своем канале на платформе "Макс".
