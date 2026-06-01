https://1prime.ru/20260601/proverki-870384245.html

МВД опровергло информацию о массовых проверках пожилых водителей

МВД опровергло информацию о массовых проверках пожилых водителей - 01.06.2026, ПРАЙМ

МВД опровергло информацию о массовых проверках пожилых водителей

Информация о том, что с 1 июня сотрудники Госавтоинспекции якобы начнут останавливать пожилых водителей в рамках масштабных проверок, не соответствует... | 01.06.2026, ПРАЙМ

2026-06-01T13:23+0300

2026-06-01T13:23+0300

2026-06-01T13:23+0300

бизнес

общество

россия

мвд

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/08/863288519_0:52:3072:1780_1920x0_80_0_0_60a74bcf9ca00ee06e6f85a68a212420.jpg

МОСКВА, 1 июн - ПРАЙМ. Информация о том, что с 1 июня сотрудники Госавтоинспекции якобы начнут останавливать пожилых водителей в рамках масштабных проверок, не соответствует действительности, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. По ее словам, на информационных интернет-ресурсах сегодня опубликованы материалы, в которых утверждается, что с 1 июня сотрудники Госавтоинспекции якобы начнут в массовом порядке останавливать пожилых водителей в рамках масштабных проверок. "Данная новость не соответствует действительности. Напротив, сотрудники Госавтоинспекции оказывают содействие участникам дорожного движения, в том числе лицам пожилого возраста, оказавшимся на дороге в затруднительной ситуации", - написала она в своем канале на платформе "Макс".

https://1prime.ru/20260530/rossija-870341072.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, общество , россия, мвд