https://1prime.ru/20260601/pulkovo-870371808.html
Первые пассажиры "биометрического" рейса вылетели из "Пулково" в Москву
Первые пассажиры "биометрического" рейса вылетели из "Пулково" в Москву - 01.06.2026, ПРАЙМ
Первые пассажиры "биометрического" рейса вылетели из "Пулково" в Москву
С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 июн - РИА Новости. Первые пассажиры, воспользовавшиеся сервисом биометрической посадки на рейс, вылетели из петербургского аэропорта "Пулково" в | 01.06.2026, ПРАЙМ
2026-06-01T01:03+0300
2026-06-01T01:03+0300
2026-06-01T01:03+0300
бизнес
россия
москва
петербург
санкт-петербург
аэропорт пулково
аэрофлот
аэропорт шереметьево
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/870371808.jpg?1780265030
С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 июн - РИА Новости. Первые пассажиры, воспользовавшиеся сервисом биометрической посадки на рейс, вылетели из петербургского аэропорта "Пулково" в Москву, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании "Воздушные ворота Северной столицы" (управляющая компания аэропорта).
"В аэропорту Петербурга официально запущен биометрический проход предполетных процедур. Первые пассажиры, протестировавшие сервис, отправились из "Пулково" в Москву рейсом авиакомпании "Россия", - сказали в пресс-службе.
Там отметили, что первый "биометрический" рейс отправился в 0.40 мск в понедельник.
В пресс-службе сообщили, что аэропорт "Пулково" стал первым аэропортом России, внедрившим биометрию для посадки на рейс. Запуск сервиса стал возможен благодаря совместным усилиям "Пулково", сервиса "МИГОМ" и ПАО "Аэрофлот". Также с 1 июня сервис посадки на рейс по биометрии доступен и в аэропорту "Шереметьево".
Первая тестовая демонстрация технологии посадки на рейс по биометрии прошла в терминале "Пулково" осенью 2025 года.
москва
петербург
санкт-петербург
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, россия, москва, петербург, санкт-петербург, аэропорт пулково, аэрофлот, аэропорт шереметьево
Бизнес, РОССИЯ, МОСКВА, Петербург, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, аэропорт Пулково, Аэрофлот, аэропорт Шереметьево
Первые пассажиры "биометрического" рейса вылетели из "Пулково" в Москву
Первые пассажиры, воспользовавшиеся сервисом биометрической посадки, вылетели в Москву
С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 июн - РИА Новости. Первые пассажиры, воспользовавшиеся сервисом биометрической посадки на рейс, вылетели из петербургского аэропорта "Пулково" в Москву, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании "Воздушные ворота Северной столицы" (управляющая компания аэропорта).
"В аэропорту Петербурга официально запущен биометрический проход предполетных процедур. Первые пассажиры, протестировавшие сервис, отправились из "Пулково" в Москву рейсом авиакомпании "Россия", - сказали в пресс-службе.
Там отметили, что первый "биометрический" рейс отправился в 0.40 мск в понедельник.
В пресс-службе сообщили, что аэропорт "Пулково" стал первым аэропортом России, внедрившим биометрию для посадки на рейс. Запуск сервиса стал возможен благодаря совместным усилиям "Пулково", сервиса "МИГОМ" и ПАО "Аэрофлот". Также с 1 июня сервис посадки на рейс по биометрии доступен и в аэропорту "Шереметьево".
Первая тестовая демонстрация технологии посадки на рейс по биометрии прошла в терминале "Пулково" осенью 2025 года.