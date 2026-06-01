Первые пассажиры "биометрического" рейса вылетели из "Пулково" в Москву

С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 июн - РИА Новости. Первые пассажиры, воспользовавшиеся сервисом биометрической посадки на рейс, вылетели из петербургского аэропорта "Пулково" в | 01.06.2026, ПРАЙМ

С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 июн - РИА Новости. Первые пассажиры, воспользовавшиеся сервисом биометрической посадки на рейс, вылетели из петербургского аэропорта "Пулково" в Москву, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании "Воздушные ворота Северной столицы" (управляющая компания аэропорта). "В аэропорту Петербурга официально запущен биометрический проход предполетных процедур. Первые пассажиры, протестировавшие сервис, отправились из "Пулково" в Москву рейсом авиакомпании "Россия", - сказали в пресс-службе. Там отметили, что первый "биометрический" рейс отправился в 0.40 мск в понедельник. В пресс-службе сообщили, что аэропорт "Пулково" стал первым аэропортом России, внедрившим биометрию для посадки на рейс. Запуск сервиса стал возможен благодаря совместным усилиям "Пулково", сервиса "МИГОМ" и ПАО "Аэрофлот". Также с 1 июня сервис посадки на рейс по биометрии доступен и в аэропорту "Шереметьево". Первая тестовая демонстрация технологии посадки на рейс по биометрии прошла в терминале "Пулково" осенью 2025 года.

