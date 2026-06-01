Путин в День защиты детей вручит ордена многодетным семьям

2026-06-01T00:18+0300

МОСКВА, 1 июн - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин в Международный день защиты детей вручит многодетным родителям государственные награды - ордена "Мать-героиня" и "Родительская слава". Церемония пройдет в понедельник в Кремле. Путин вручит госнаграды родителям девяти многодетных семей, сообщили ранее в пресс-службе президента. Орден "Родительская слава" был учрежден указом президента России в 2008 году. Им награждают родителей или усыновителей, которые воспитывают или воспитали семерых и более детей, обеспечивают надлежащую заботу об их здоровье, образовании, физическом, духовном и нравственном развитии. Существовавшее в СССР звание "Мать-героиня" возродили в России не так давно, указ об установлении этого звания президент подписал в 2022 году. Его присваивают матерям, родившим и воспитавшим десять и более детей. Удостоенным этого звания женщинам вручается знак особого отличия - орден "Мать-героиня". Глава государства традиционно каждый год встречается с российскими многодетными родителями и семьями, которые отмечены этими госнаградами. Такие встречи, как правило, приурочены ко Дню защиты детей. В прошлом году в преддверии этого дня Путин по видеосвязи пообщался с семьями из девяти регионов страны. Президент неоднократно называл такие многодетные семьи гордостью и оплотом России. Он отмечал, что вручаемые многодетным родителям ордена олицетворяют глубокое уважение государства и общества ко всем многодетным семьям, их жизненному выбору, призванию и миссии. Семьи, где растут трое или больше детей, должны стать нормой, естественным образом жизни, говорил Путин. По его словам, Россия идет именно в этом направлении и власти страны будут создавать все условия, чтобы в российских семьях рождалось как можно больше детей. Президент в начале 2024 года подписал указ "О мерах социальной поддержки многодетных семей", установив, что многодетной является семья, имеющая трех и более детей. Был определен единый для всех регионов России статус многодетной семьи.

