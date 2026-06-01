Путин присвоил звание Героя труда машинисту "Уралкалия" - 01.06.2026, ПРАЙМ
Путин присвоил звание Героя труда машинисту "Уралкалия"
21:36 01.06.2026
 
МОСКВА, 1 июн - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин присвоил звание Героя труда России машинисту горных выемочных машин "Уралкалия" Владимиру Данилову.
Указ президента о награждении государственными наградами опубликован в понедельник на официальном портале правовой информации.
"Присвоить звание Героя труда Российской Федерации Данилову Владимиру Николаевичу - машинисту горных выемочных машин сменному горного участка рудника Соликамского калийного рудоуправления Nº1 дирекции по производству публичного акционерного общества "Уралкалий", Пермский край", - говорится в документе.
Работник предприятия отмечен почетным званием за особые трудовые заслуги, высокий профессионализм и многолетнюю добросовестную работу.
