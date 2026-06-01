Путин подписал указ об использовании мигалок на автомобилях Верховного суда

Верховный суд получил право использовать проблесковые маячки на пяти своих автомобилях, указ об этом в понедельник подписал президент России Владимир Путин.

2026-06-01T21:46+0300

МОСКВА, 1 июн - ПРАЙМ. Верховный суд получил право использовать проблесковые маячки на пяти своих автомобилях, указ об этом в понедельник подписал президент России Владимир Путин. Указ опубликован в понедельник на официальном портале правовой информации. "Внести в перечень государственных органов, на транспортные средства которых устанавливаются устройства для подачи специальных световых и звуковых сигналов при отсутствии специальных цвегографических схем на наружной поверхности этих транспортных средств, ... дополнив его пунктом 43 следующего содержания: Верховный Суд Российской Федерации - 5", - говорится в документе. Таким образом, на пять автомобилей из гаража Верховный суд сможет установить мигалки. Поправки вступают в силу со дня опубликования. Указ дополняет перечень госорганов, на автомобили которых могут быть установлены "специальные световые и звуковые сигналы".

