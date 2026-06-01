Путин подписал указ об использовании мигалок на автомобилях Верховного суда - 01.06.2026, ПРАЙМ
Путин подписал указ об использовании мигалок на автомобилях Верховного суда
Путин подписал указ об использовании мигалок на автомобилях Верховного суда
Верховный суд получил право использовать проблесковые маячки на пяти своих автомобилях, указ об этом в понедельник подписал президент России Владимир Путин. | 01.06.2026, ПРАЙМ
21:46 01.06.2026
 
Путин подписал указ об использовании мигалок на автомобилях Верховного суда

МОСКВА, 1 июн - ПРАЙМ. Верховный суд получил право использовать проблесковые маячки на пяти своих автомобилях, указ об этом в понедельник подписал президент России Владимир Путин.
Указ опубликован в понедельник на официальном портале правовой информации.
"Внести в перечень государственных органов, на транспортные средства которых устанавливаются устройства для подачи специальных световых и звуковых сигналов при отсутствии специальных цвегографических схем на наружной поверхности этих транспортных средств, ... дополнив его пунктом 43 следующего содержания: Верховный Суд Российской Федерации - 5", - говорится в документе.
Таким образом, на пять автомобилей из гаража Верховный суд сможет установить мигалки.
Поправки вступают в силу со дня опубликования. Указ дополняет перечень госорганов, на автомобили которых могут быть установлены "специальные световые и звуковые сигналы".
