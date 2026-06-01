Путин поручил расширить список регионов с субсидиями на проекты КРТ
Путин поручил расширить список регионов с субсидиями на проекты КРТ
МОСКВА, 1 июн - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил расширить перечень регионов, которым предоставляется субсидия на проекты комплексного развития территорий. Утвержденный президентом перечень поручений по итогам встречи с представителями муниципального сообщества, состоявшейся 21 апреля 2026 года, размещен на сайте Кремля. "Расширить перечень субъектов Российской Федерации, которым предоставляется субсидия из федерального бюджета на софинансирование расходных обязательств, возникающих при реализации проектов комплексного развития территорий, рассмотрев вопрос о включении в указанный перечень приграничных субъектов Российской Федерации", - говорится в документе. Срок исполнения - 1 августа 2026 года, ответственным назначен премьер-министр Михаил Мишустин.
